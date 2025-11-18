R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - A n g e l o B o n e l l i e N i c o l a F r a t o i a n n i i n t e r v e r r a n n o d o m a n i m a t t i n a m e r c o l e d i 1 9 n o v e m b r e a l l a m a n i f e s t a z i o n e p r o m o s s a d a A v s a R o m a “ B a s t a t a g l i a g l i E n t i L o c a l i ” , i n p i a z z a C a p r a n i c a a l l e o r e 1 1 . A l p r e s i d i o c o n t r o l a l e g g e d i b i l a n c i o d e l g o v e r n o M e l o n i i n d i s c u s s i o n e i n q u e s t e s e t t i m a n e i n P a r l a m e n t o , i n t e r v e r r a n n o s i n d a c i , a s s e s s o r i e c o n s i g l i e r i c o m u n a l i p r o v e n i e n t i d a t u t t a I t a l i a . S i l e g g e i n u n a n o t a . L a m a n i f e s t a z i o n e è l a p r i m a d i u n s e r i e d i m o b i l i t a z i o n i p r o m o s s e d a A l l e a n z a V e r d i S i n i s t r a p e r r i b a d i r e c h e l a m a n o v r a d e l g o v e r n o d e l l a d e s t r a n o n r i s p o n d e a l l e e m e r g e n z e s o c i a l i d e l P a e s e , d a r à u n c o l p o p e s a n t e a g l i E n t i L o c a l i c h e a v r a n n o s e m p r e p i ù d i f f i c o l t à a f o r n i r e s e r v i z i , s i c u r e z z a e v i v i b i l i t à a i c i t t a d i n i .