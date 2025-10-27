R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a q u a r t a M a n o v r a d e l G o v e r n o M e l o n i c o n t i e n e u n a s t a n g a t a u m i l i a n t e e p u n i t i v a n e i c o n f r o n t i d e l l e i m p r e s e , s o p r a t t u t t o q u e l l e p i c c o l e , c h e t r a l e t a n t e p a s s a p e r t r e d i s p o s i z i o n i f o l l i : l a r i d i c o l a s o m m a d i 7 m i l i a r d i n e l t r i e n n i o , p e r a l t r o c o m p r e n s i v a d i s u p e r a m m o r t a m e n t i , r i f i n a n z i a m e n t o d e l l a Z e s u n i c a S u d e r i f i n a n z i a m e n t o d e l l a N u o v a S a b a t i n i ; i l r i t o r n o a i s u p e r a m m o r t a m e n t i p e r i n c e n t i v a r e l ' a c q u i s t o d e i b e n i s t r u m e n t a l i , m e c c a n i s m o a d a t t o s o l o a l l e i m p r e s e p i ù g r a n d i e s t r u t t u r a t e ; l o s t o p a l l ' u t i l i z z o d e i c r e d i t i d ' i m p o s t a , d e r i v a n t i d a a g e v o l a z i o n i v a r i e , p e r c o m p e n s a r e d e b i t i c o n t r i b u t i v i " . C o s ì i n u n a n o t a G i a n m a u r o D e l l ' O l i o d e l M 5 s , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e b i l a n c i o d e l l a C a m e r a . " I l f i l o c o n d u t t o r e - p r o s e g u e - è l ' o b i e t t i v o d i a f f o s s a r e s e m p r e d i p i ù u n m e c c a n i s m o a g e v o l a t i v o , q u e l l o d e i c r e d i t i d ' i m p o s t a , n o n p e r c o n t r a s t a r e l e i n d e b i t e c o m p e n s a z i o n i o p e r s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à n e l l a g e s t i o n e d e l l e s p e s e , c o m e a m a s b a n d i e r a r e i l G o v e r n o , m a s o l o p e r i n s e g u i r e s p a z i f i s c a l i e s p e n d e r e d i p i ù i n a r m i . I l M 5 S p r e s e n t e r à e m e n d a m e n t i p e r r i b a l t a r e q u e s t a a s s u r d a t a g l i o l a , c h e m i n a c c i a l a g i à a s f i t t i c a c r e s c i t a , l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e i n c o s t a n t e c a l o e u n d e b i t o p u b b l i c o c h e c o n M e l o n i è i n r i s a l i t a i n r a p p o r t o a l P i l " . " I n p a r t i c o l a r e , s u l l o s t o p a l l ' u t i l i z z o d e i c r e d i t i d i i m p o s t a i n c o m p e n s a z i o n e d e i d e b i t i c o n t r i b u t i v i , i n o s t r i e m e n d a m e n t i p r e v e d e r a n n o l ' e s c l u s i o n e d a q u e s t o a s s u r d o l i m i t e d e l l e i m p r e s e c h e o p e r a n o n e l l a r i c o s t r u z i o n e d e l l e a r e e d e l s i s m a d e l 2 0 1 6 , d e l l e o n l u s e d e l l e s t r u t t u r e s o c i o - s a n i t a r i e , d e l l e m i c r o i m p r e s e e d e l l e i m p r e s e c h e o p e r a n o n e l l a Z e s u n i c a " , c o n c l u d e .