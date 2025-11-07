R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " A l l a d e s t r a l a s o l a p a r o l a p a t r i m o n i a l e v a v e n i r e b r i v i d i , c o m e d i c e l a s o t t o s e g r e t a r i a a i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o M a t i l d e S i r a c u s a n o . A g l i i t a l i a n i i n v e c e n o . L ’ u l t i m o s o n d a g g i o I z i d i o g g i c i d i c e c h e l a s t r a g r a n d e m a g g i o r a n z a d e g l i e l e t t o r i i t a l i a n i , q u a s i l ’ 8 4 % , è f a v o r e v o l e a l l ’ i n t r o d u z i o n e d i u n ' i m p o s t a s u i s u p e r p a t r i m o n i . P e r l a m a g g i o r a n z a d e g l i i t a l i a n i è g i u s t o r e d i s t r i b u i r e l a r i c c h e z z a " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d i A v s P e p p e D e C r i s t o f a r o , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o M i s t o d i p a l a z z o M a d a m a . " S i a m o a l l e s o g l i e d e l l a r e c e s s i o n e - p r o s e g u e - s i a m o i l p a e s e e u r o p e o c h e h a g l i s t i p e n d i p i ù b a s s i , s o n o m i l i o n i g l i i t a l i a n i c h e n o n s i c u r a n o p i ù è g i u s t o c h e c h i h a d i p i ù , e i n q u e s t i a n n i h a i n c r e m e n t a t o i l p a t r i m o n i o , c o n t r i b u i s c a p e r r i d a r e s l a n c i o a l p a e s e . C o s a s e r v e a n c o r a p e r p r e n d e r e u n a d e c i s i o n e ? " . " A v s , c o m e s e m p r e , p r e s e n t e r à e m e n d a m e n t i a l l a m a n o v r a p e r i n t r o d u r r e u n a t a s s a s u i g r a n d i p a t r i m o n i . S t i a m o p e r i n i z i a r e l a d i s c u s s i o n e p e r c a m b i a r e s e g n o a l l a p e s s i m a m a n o v r a d e l l a d e s t r a , n o i s i a m o p r o n t i a d i s c u t e r e . S e n o n o r a q u a n d o ? " , c o n c l u d e .