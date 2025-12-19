R o m a , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l t a n t o a t t e s o p i a n o c a s a , a n n u n c i a t o d a l l a M e l o n i a d a g o s t o , e a p p r o d a t o n e l l a l e g g e d i b i l a n c i o , è l a s o l i t a p r e s a i n g i r o . P o c h e d e c i n e d i m i l i o n i d i e u r o p e r l a p r o p a g a n d a , m a n i e n t e p e r u n p i a n o d i e d i l i z i a p u b b l i c a . L e r i s o r s e a n d r e b b e r o d e c u p l i c a t e p e r r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e a b i t a t i v e d i m i l i o n i d i i t a l i a n i , p e r c h é l a c r i s i a b i t a t i v a è o r m a i s t r u t t u r a l e e i l d i r i t t o a l l ’ a b i t a r e è s e m p r e p i ù c o m p r o m e s s o . I l d i r i t t o a l l a c a s a e a l l ’ a b i t a r e n o n p u ò e s s e r e l a s c i a t o i n m a n o a l m e r c a t o e a i p r i v a t i . I n q u e s t i a n n i i l g o v e r n o n o n h a f a t t o n u l l a p e r f a r f r o n t e a u n m e r c a t o d e l l a c a s a s e m p r e m e n o a c c e s s i b i l e , n o n s o l o a c h i è i n d i f f i c o l t à e c o n o m i c a . Q u e l l o d e l l a c a s a è u n d i r i t t o f o n d a m e n t a l e c h e i l g o v e r n o n e g a . A n c h e s u l l a c a s a i l g o v e r n o M e l o n i p r e n d e i n g i r o g l i i t a l i a n i " . L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o d e l l ’ A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a P e p p e D e C r i s t o f a r o , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o M i s t o d i p a l a z z o M a d a m a .