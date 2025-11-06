R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ' a u d i z i o n e d e l p r e s i d e n t e d e l l ’ I s t a t s u l l a m a n o v r a c e r t i f i c a l a s o l i d i t à e l ’ e f f i c a c i a d e l l e m i s u r e e c o n o m i c h e p r o p o s t e d a F o r z a I t a l i a . I n u m e r i p a r l a n o d a s o l i : l a r i d u z i o n e d i d u e p u n t i d e l l a s e c o n d a a l i q u o t a I r p e f n o n è u n a m i s u r a s i m b o l i c a , m a u n i n t e r v e n t o c o n c r e t o c h e r e s t i t u i r à o s s i g e n o a m i l i o n i d i i t a l i a n i c o n p i ù p o t e r e d ’ a c q u i s t o , p i ù f i d u c i a e p i ù c r e s c i t a . L a n o s t r a i d e a d i p o l i t i c a f i s c a l e f u n z i o n a : m e n o t a s s e p e r f a r r i p a r t i r e l ’ e c o n o m i a e s o s t e n e r e c h i l a v o r a e p r o d u c e " . C o s ì i l s e n a t o r e e c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a i n c o m m i s s i o n e B i l a n c i o , D a r i o D a m i a n i . " D a s e m p r e c i b a t t i a m o p e r u n f i s c o p i ù g i u s t o e p i ù l e g g e r o e p r o s e g u i a m o c o n c o e r e n z a s u q u e s t a s t r a d a a t u t e l a d e l c e t o m e d i o , q u e l l a p a r t e d e l P a e s e c h e t i e n e i n p i e d i l ’ I t a l i a e c h e t r o p p o s p e s s o è s t a t a d i m e n t i c a t a . M a n o n c i f e r m i a m o q u i : l a v o r e r e m o p e r a l l a r g a r e u l t e r i o r m e n t e l a p l a t e a d e i b e n e f i c i a r i d e l t a g l i o I r p e f . P e r c h é p e r F o r z a I t a l i a t a g l i a r e l e t a s s e n o n è u n o s l o g a n , m a u n i m p e g n o c o n c r e t o " , c o n c l u d e .