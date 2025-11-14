R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " P e r l a P u g l i a s o n o p r o m o t o r e d i u n e m e n d a m e n t o c h e m i r a a i n c l u d e r e n e l F o n d o i n d e n n i z z i p e r l e v i t t i m e d i f r o d i f i n a n z i a r i e a n c h e i r i s p a r m i a t o r i d e l l a e x B a n c a P o p o l a r e d i B a r i . A t t u a l m e n t e i l f o n d o h a g i à u n a d o t a z i o n e d i c i r c a 2 0 5 m i l i o n i d i e u r o c h e , c o n i l m i o e m e n d a m e n t o , v e r r e b b e r o i n c r e m e n t a t i d i a l t r i 2 0 m i l i o n i . L o r i t e n g o u n i n t e r v e n t o d o v e r o s o n e i c o n f r o n t i d i m i g l i a i a d i r i s p a r m i a t o r i t r a d i t i c h e , p u r t r o p p o , n o n h a n n o r i c e v u t o i l g i u s t o r i s t o r o " . C o s ì i l s e n a t o r e e c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e B i l a n c i o D a r i o D a m i a n i , r e l a t o r e d e l l a l e g g e d i B i l a n c i o , a l l a ' G a z z e t t a d e l M e z z o g i o r n o ' . " I I M e z z o g i o r n o , e q u i n d i l a P u g l i a , s o n o i n t e s t a a l l e a z i o n i d e l g o v e r n o f i n d a l s u o i n s e d i a m e n t o e l a c r e s c i t a r e g i s t r a t a i n q u e s t i u l t i m i a n n i è l a c o n f e r m a t a n g i b i l e d e l l a b o n t à d e l n o s t r o l a v o r o . U n d a t o : r e c o r d s t o r i c o d i o c c u p a t i a l S u d , o l t r e i l 5 0 % " , c o n c l u d e .