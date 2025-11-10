R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o n v e l a r a c c o n t e r a n n o c o s ì . M a è s t a t o g r a z i e a l p r o g r a m m a ' G o l ' v o l u t o d a l M 5 S n e l G o v e r n o C o n t e I I c o n l ’ a l l o r a m i n i s t r a C a t a l f o , e f i n a n z i a t o c o n i 2 0 9 m i l i a r d i d e l P n r r c h e a b b i a m o o t t e n u t o i n E u r o p a , c h e s i a m o r i u s c i t i a f a r t o r n a r e a l a v o r a r e 1 , 5 m i l i o n i d i c i t t a d i n i d i s o c c u p a t i , f r a g i l i e i n d i f f i c o l t à e c o n o m i c a . P e r s o n e c h e , i n m o l t i c a s i , a v e v a n o p e r s o l a s p e r a n z a e p e r c u i b i s o g n a c o n t i n u a r e a l a v o r a r e a f f i n c h é a b b i a n o c o n t r a t t i s e m p r e p i ù s t a b i l i " . L o s c r i v e G i u s e p p e C o n t e s u i s o c i a l . " I n t a l e c o n t e s t o , m i f a s o r r i d e r e l e g g e r e o g g i q u a l c h e m i n i s t r o c h e c h i e d e a l M 5 S d i m e t t e r e s u l t a v o l o p r o p o s t e c o n c r e t e e n o n ' f a n t a s i e ' . A b b i a m o l a s c i a t o a M e l o n i e a i s u o i 2 0 9 m i l i a r d i d a s p e n d e r e , o l t r e a m i s u r e c h e h a n n o f a t t o r i p a r t i r e l ’ e c o n o m i a e i l m e r c a t o d e l l a v o r o . M a r e s t i a m o g e n e r o s i : a b b i a m o p r o p o s t e p e r a u m e n t a r e i s a l a r i , t a g l i a r e l e t a s s e e i n v e s t i r e n e l l e i m p r e s e " . I " l p r o b l e m a è c h e q u e s t e v e n g o n o q u o t i d i a n a m e n t e i g n o r a t e p e r c h é i l G o v e r n o n o n v u o l e p r e n d e r e i s o l d i d a e x t r a p r o f i t t i d i b a n c h e e c o l o s s i e n e r g e t i c i , t a s s a z i o n e p i ù e q u a d e i g i g a n t i d e l w e b , f o l l e c o r s a a l r i a r m o . B a n k i t a l i a e I s t a t n o n s o n o c o v i d i p e r i c o l o s i c o m u n i s t i : s e t u t t i f a n n o a p e z z i l e m i s u r e d e l l a l e g g e d i B i l a n c i o f o r s e p r e m i e r e m i n i s t r i d o v r e b b e r o p o r s i q u a l c h e d o m a n d a . E a m m e t t e r e d i a v e r f a t t o s c e l t e s b a g l i a t e " .