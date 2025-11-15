R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - G r a z i e a l l e m i s u r e m e s s e i n c a m p o d o p o i l C o v i d " s i a m o s t a t i l a l o c o m o t i v a d ' E u r o p a . F o r s e l ' u n i c o p e r i o d o i n q u a l c h e m o d o p a r a g o n a b i l e è q u e l l o d e l m i r a c o l o e c o n o m i c o d e g l i a n n i 6 0 " e " o g g i i n v e c e l o r o s i p r e s e n t a n o c o n l a r i a p e r t u r a d e l c o n d o n o p r e v i s t o d a B e r l u s c o n i p e r c e r c a r e d i p r e n d e r e q u a l c h e v o t o p i ù i n c a m p a g n a . E ' p a z z e s c o , s o n o s c o l l a t i d a l l a r e a l t à " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e a S k y T g 2 4 .