R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n d o f i n i s c o n o p o i , c o n b a l l e t t i e s a l t e l l i , g l i r i c o r d i a m o c h e c ' è u n P a e s e i n d i f f i c o l t à , c h e g l i i t a l i a n i s t r i n g o n o l a c i n g h i a . E d è p e r q u e s t o c h e l i i n v i t i a m o a c o n s i d e r a r e l ' e s t e n s i o n e d e l l a n o t a x a r e a s i n o a 2 0 . 0 0 0 e u r o , i n v e s t i m e n t i s e r i a i n s a n i t à , i n c r e m e n t o d e l l ' a s s e g n o p e r i f i g l i . E a n c o r a : r i t o r n i a m o p e r l e i m p r e s e a t r a n s i z i o n e 4 . 0 c o l c r e d i t o d ' i m p o s t a , c o m e n e l 2 0 1 9 e 2 0 2 0 , e d a u l t i m o u n p a c c h e t t o s e r i o p e r l a s i c u r e z z a , u n ' e m e r g e n z a n e l l e n o s t r e s t r a d e , n e l l e n o s t r e p e r i f e r i e , a n c h e n e i c e n t r i s t o r i c i . P r e n d i a m o q u e i s o l d i b u t t a t i i n A l b a n i a e l i m e t t i a m o i n q u e s t o p a c c h e t t o " . L o d i c e i n u n v i d e o s u i s o c i a l i l p r e s i d e n t e d e l M 5 S , G i u s e p p e C o n t e , r i l a n c i a n d o i l v i d e o d e l l a c h i u s u r a d e l l a c a m p a g n a d e l c e n t r o d e s t r a i e r i a N a p o l i . " F a t t i , n o n s a l t e l l i " , s c r i v e C o n t e .