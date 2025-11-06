R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L o t t a a l c a r o v i t a e r e s p i r o p e r f a m i g l i e e l a v o r a t o r i s o n o i d u e c a p i s a l d i d e l l a m a n o v r a 2 0 2 6 d e l G o v e r n o M e l o n i . E L a n d i n i n o n s e n e a c c o r g e . U n a d i m i n u z i o n e d e l l e t a s s e c h e r i g u a r d e r à q u a s i 2 m i l i o n i e m e z z o d i f a m i g l i e a t t r a v e r s o i l t a g l i o d e l l ' a l i q u o t a i n t e r m e d i a d e l l ' I r p e f d a l 3 5 % a l 3 3 % . E L a n d i n i n o n s e n e a c c o r g e . L a n u o v a r o t t a m a z i o n e d e l l e c a r t e l l e e l a d e t a s s a z i o n e d i s t r a o r d i n a r i e f e s t i v i . E L a n d i n i n o n s e n e a c c o r g e " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a S a v e r i o C o n g e d o , c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e F i n a n z e . " E ’ d i s t r a t t o p e r c h é c o n c e n t r a t o a t r o v a r e a p p i g l i s e n s a t i p e r d i r e ‘ n o ’ a u n r i n n o v o d e l c o n t r a t t o p e r i l p e r s o n a l e d e l l a s c u o l a e d e g l i e n t i l o c a l i f i r m a t o i n f a t t i s e n z a l a C g i l . P e c c a t o p e r L a n d i n i c h e i l n u o v o c o n t r a t t o g a r a n t i s c e a u m e n t i m e d i d i c i r c a 1 5 0 e u r o a l m e s e p e r i d o c e n t i e 1 1 0 e u r o p e r i l p e r s o n a l e t e c n i c o - a m m i n i s t r a t i v o . U n a m i s u r a i n l i n e a c o n g l i o b i e t t i v i d e l l ’ E s e c u t i v o d i C e n t r o d e s t r a d i a u m e n t a r e l a q u a l i t à d i v i t a d e i c i t t a d i n i . E a g i u d i c a r e d a l c o n s e n s o r i c o n o s c i u t o s o n o p r o p r i o i c i t t a d i n i a d a c c o r g e r s i d e l b u o n l a v o r o s v o l t o . A l n e t t o d i L a n d i n i , o v v i a m e n t e " , c o n c l u d e .