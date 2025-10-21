R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - M a n c a n o p o c h i g i o r n i a l l a m a n i f e s t a z i o n e n a z i o n a l e d e l l a C g i l , i n d e t t a p e r s a b a t o 2 5 o t t o b r e a R o m a , i n p i a z z a S a n G i o v a n n i . U n o d e i t e m i o g g e t t o d e l l ’ i n i z i a t i v a , p e r l a q u a l e è p r e v i s t a l a p a r t e c i p a z i o n e d i d e c i n e d i m i g l i a i a d i p e r s o n e , è l a r i c h i e s t a d i a u m e n t o d i s a l a r i e p e n s i o n i . E p r o p r i o i n t e m a d i p e n s i o n i è m o l t o n e t t o i l g i u d i z i o d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e s i n d a c a l e : “ a l t r o c h e s u p e r a m e n t o d e l l a L e g g e F o r n e r o ” s i l e g g e s u C o l l e t t i v a . i t , t e s t a t a i n f o r m a t i v a m u l t i m e d i a l e d e l s i n d a c a t o d i C o r s o d ’ I t a l i a , “ l ’ e s e c u t i v o c h e n e a v e v a p r o m e s s o l ’ a b o l i z i o n e l a s t a , d i f a t t o , r a f f o r z a n d o . È l a q u a r t a m a n o v r a c o n s e c u t i v a c h e i n t e r v i e n e s u l l e p e n s i o n i s e n z a u n a v i s i o n e r i f o r m a t r i c e . N e s s u n b l o c c o d e l l ’ a u m e n t o d e i r e q u i s i t i . V i e n e c o n f e r m a t o l ’ a d e g u a m e n t o a l l a s p e r a n z a d i v i t a , u n m e c c a n i s m o c h e f a r à s c a t t a r e u n p r o g r e s s i v o i n n a l z a m e n t o s i a d e l l ’ e t à p e r l a p e n s i o n e d i v e c c h i a i a s i a d e i r e q u i s i t i c o n t r i b u t i v i p e r l a p e n s i o n e a n t i c i p a t a . N e l d e t t a g l i o : d a l 2 0 2 7 s c a t t e r à l ’ a u m e n t o d i u n m e s e , d a l 2 0 2 8 l ’ a u m e n t o d i d u e m e s i , e – s e c o n d o l e s t i m e g i à n o t e – d a l 2 0 2 9 s i a g g i u n g e r a n n o a l t r i d u e m e s i ” I l R i s u l t a t o è l a p e n s i o n e a 6 7 a n n i e 5 m e s i , e l a p e n s i o n e a n t i c i p a t a c o n 4 3 a n n i e 3 m e s i d i c o n t r i b u t i ( 4 2 a n n i e 3 m e s i p e r l e d o n n e ) . R i m a n g o n o e s c l u s i d a l l ’ a u m e n t o i l a v o r a t o r i g r a v o s i e u s u r a n t i , m a s i t r a t t a s o l o d e l l ’ 1 , 7 % d i c h i a n d r à i n p e n s i o n e n e i p r o s s i m i a n n i . “ N o n o s t a n t e l e p r o m e s s e e l e t t o r a l i , v i e n e n u o v a m e n t e a z z e r a t a o g n i f o r m a d i f l e s s i b i l i t à i n u s c i t a ” d e n u n c i a E z i o C i g n a , r e s p o n s a b i l e d e l l e p o l i t i c h e p r e v i d e n z i a l i d e l l a C g i l n a z i o n a l e . “ N o n v e n g o n o p r o r o g a t e n e m m e n o Q u o t a 1 0 3 e O p z i o n e D o n n a , g i à f o r t e m e n t e p e n a l i z z a t a n e g l i u l t i m i a n n i . I n q u e s t o m o d o s i c h i u d e l a p o s s i b i l i t à p e r l a v o r a t r i c i e l a v o r a t o r i d i a c c e d e r e a l l a p e n s i o n e p r i m a d e i r e q u i s i t i F o r n e r o ” . S u l f r o n t e e c o n o m i c o , “ l ’ u n i c o i n t e r v e n t o r i g u a r d a l e m a g g i o r a z i o n i s o c i a l i , c h e c r e s c o n o d i a p p e n a 1 2 e u r o r i s p e t t o a l l ’ a n n o s c o r s o – s p i e g a C i g n a – m e n t r e l e p e n s i o n i m i n i m e v e n g o n o a d e g u a t e s o l o a l l ’ i n f l a z i o n e p i ù u n 1 , 3 % a g g i u n t i v o , p a r i a p o c o p i ù d i 4 e u r o a l m e s e . È u n a p r e s a i n g i r o p e r c h i v i v e c o n a s s e g n i d i p o c h e c e n t i n a i a d i e u r o ” . N e m m e n o i l p u b b l i c o i m p i e g o e s c e i n d e n n e . S u l T f s / T f r , i l g o v e r n o r i d u c e d a 1 2 a 3 m e s i i t e m p i d i l i q u i d a z i o n e s o l o p e r c h i v a i n p e n s i o n e p e r l i m i t i d i e t à o o r d i n a m e n t a l i , l a s c i a n d o m i g l i a i a d i l a v o r a t r i c i e l a v o r a t o r i a n c o r a i n a t t e s a p e r a n n i . U n g i u d i z i o n e t t o a r r i v a a n c h e d a L a r a G h i g l i o n e , s e g r e t a r i a c o n f e d e r a l e d e l l a C g i l : “ C i t r o v i a m o d i f r o n t e a u n a m a n o v r a c h e n o n s o l o n o n r i s o l v e i p r o b l e m i d e l s i s t e m a p r e v i d e n z i a l e , m a l i a g g r a v a . S i t o g l i e f l e s s i b i l i t à , s i r i d u c o n o l e t u t e l e , s i n e g a u n s o s t e g n o c o n c r e t o a l l e p e n s i o n i p i ù b a s s e e s i i g n o r a n o c o m p l e t a m e n t e l e c o n d i z i o n i d i c h i h a s v o l t o l a v o r i f a t i c o s i o d i s c o n t i n u i . L e l a v o r a t r i c i e i l a v o r a t o r i v e n g o n o a n c o r a u n a v o l t a t r a t t a t i c o m e u n a v a r i a b i l e d i b i l a n c i o , n o n c o m e p e r s o n e c h e h a n n o d i r i t t o a u n a v e c c h i a i a d i g n i t o s a ” . T r a i c o l p i p i ù d u r i , s e c o n d o l a C g i l , q u e l l i c h e r i g u a r d a n o l e d o n n e e i g i o v a n i . L a c a n c e l l a z i o n e d i O p z i o n e D o n n a v i e n e d e f i n i t o “ l ’ e n n e s i m o s c h i a f f o a l l a v o r o f e m m i n i l e ” : “ n e s s u n r i c o n o s c i m e n t o d e i p e r i o d i d i c u r a , n e s s u n a m i s u r a p e r c h i h a c a r r i e r e f r a m m e n t a t e , n e s s u n a r i s p o s t a a l l a d i s u g u a g l i a n z a c h e p e n a l i z z a m i l i o n i d i d o n n e . P e r i g i o v a n i , n e s s u n a p e n s i o n e c o n t r i b u t i v a d i g a r a n z i a , f o n d a m e n t a l e p e r c h i v i v e d i l a v o r i p r e c a r i o s a l t u a r i ” . “ I l g o v e r n o è m i o p e ” c h i u d e G h i g l i o n e : “ d i c e d i v o l e r d i f e n d e r e i l f u t u r o m a c o n t i n u a a n e g a r l o . M e n t r e p r o m e t t e i l s u p e r a m e n t o d e l l a F o r n e r o , r a f f o r z a u n s i s t e m a i n g i u s t o e d i s e g u a l e c h e s c a r i c a t u t t o s u l l e n u o v e g e n e r a z i o n i ”