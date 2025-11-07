R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L o s c i o p e r o d e l l a C g i l c o n t r o l a m a n o v r a a r r i v a p u n t u a l e c o m e l ’ i n f l u e n z a d i s t a g i o n e . R i g o r o s a m e n t e d i v e n e r d ì e q u a n d o a n c o r a l ’ e s a m e p a r l a m e n t a r e d e l l a L e g g e d i B i l a n c i o n o n s a r à c o m p l e t a t o e , q u i n d i , n o n s i c o n o s c e r à i l t e s t o d e f i n i t i v o . M a a L a n d i n i q u e s t o n o n i m p o r t a : s e a l g o v e r n o c ’ è i l c e n t r o d e s t r a , l u i p r o t e s t a a p r e s c i n d e r e ” . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o e s e n a t o r e d e l l a L e g a G i a n M a r c o C e n t i n a i o . “ È r i d i c o l o a c c u s a r e l a m a g g i o r a n z a d i n o n f a r e n i e n t e p e r i s a l a r i . N e g l i u l t i m i d u e a n n i a b b i a m o a b b a s s a t o l e t a s s e a c h i g u a d a g n a m e n o e o r a p r o s e g u i a m o c o n i l c e t o m e d i o . A b b i a m o r i n n o v a t o t a n t i c o n t r a t t i n e l s e t t o r e p u b b l i c o c o n a u m e n t i a n c h e s u p e r i o r i a q u e l l i p r e c e d e n t i , o v v i a m e n t e s e n z a l a f i r m a d e l l a C g i l . S o s t e n i a m o i l r i n n o v o d e i c o n t r a t t i p r i v a t i c o n u n a f l a t t a x a l 5 % . S e L a n d i n i v u o l e l a p a t r i m o n i a l e o l ’ e s p r o p r i o p r o l e t a r i o è c h i a r o c h e d a n o i n o n l i a v r à . M a b a s t a g u a r d a r e i n f a c c i a l a r e a l t à p e r c a p i r e c h e i l s u o è u n o s c i o p e r o p o l i t i c o , n o n p e r d i f e n d e r e g l i i n t e r e s s i d e i l a v o r a t o r i ” , c o n c l u d e .