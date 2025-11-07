Roma, 7 nov. (Adnkronos) - Lo sciopero della Cgil contro la manovra arriva puntuale come linfluenza di stagione. Rigorosamente di venerdì e quando ancora lesame parlamentare della Legge di Bilancio non sarà completato e, quindi, non si conoscerà il testo definitivo. Ma a Landini questo non importa: se al governo cè il centrodestra, lui protesta a prescindere. Così il vicepresidente del Senato e senatore della Lega Gian Marco Centinaio. È ridicolo accusare la maggioranza di non fare niente per i salari. Negli ultimi due anni abbiamo abbassato le tasse a chi guadagna meno e ora proseguiamo con il ceto medio. Abbiamo rinnovato tanti contratti nel settore pubblico con aumenti anche superiori a quelli precedenti, ovviamente senza la firma della Cgil. Sosteniamo il rinnovo dei contratti privati con una flat tax al 5%. Se Landini vuole la patrimoniale o lesproprio proletario è chiaro che da noi non li avrà. Ma basta guardare in faccia la realtà per capire che il suo è uno sciopero politico, non per difendere gli interessi dei lavoratori, conclude.