R o m a , 2 n o v ( A d n k r o n o s ) - “ D a l p u n t o d i v i s t a d e l M e f q u e s t a è u n a m a n o v r a a m b i z i o s a , c h e p u n t a a l l a s t a b i l i t à e a l l a c r e s c i t a e c o n u n o t t i m o p o s i z i o n a m e n t o m a c r o e c o n o m i c o d e l l ’ I t a l i a , p e r u n a l t r o g o v e r n o i n f a t t i a v e r e u n i n t e r l o c u t o r e c o s ì s t a b i l e è u n g r o s s o v a n t a g g i o " . L o h a d e t t o G i u l i o C e n t e m e r o , d e p u t a t o e c a p o g r u p p o d e l l a L e g a i n c o m m i s s i o n e F i n a n z e , a S u s s i d i a r i o T v . " L ’ o p p o s i z i o n e , i n v e c e , f a u n e r r o r e d i v a l u t a z i o n e p e r c h é s i l i m i t a a l l a m a n o v r a e n o n v e d e l e r i f o r m e e c o n o m i c h e a n n e s s e c h e s o n o s t a t e f a t t e i n q u e s t i a n n i , d a l l a l e g g e c a p i t a l i a l f o n d o d e i f o n d i c h e m i g l i o r e r à l a l i q u i d i t à d e l l e i m p r e s e , d a l l a l e g g e d i r i f o r m a d e i m e r c a t i f i n a n z i a r i a l l a r i f o r m a d e l T e s t o u n i c o d e l l a f i n a n z a d i c u i s o n o r e l a t o r e ” , h a a g g i u n t o . " A b b a t t e r e i l d e b i t o p u b b l i c o r i m a n e u n a p r i o r i t à m a g r a z i e a q u e s t e n o r m e e a l l a s t a b i l i t à s i a n d r à v e r s o u n a c r e s c i t a c h e g l i i n v e s t i t o r i i n t e r n a z i o n a l i g i u d i c h e r a n n o . I n o l t r e , d a l m i g l i o r a m e n t o d e l r a t i n g e d a l l a r i d u z i o n e d e l l o s p r e a d a v r e m o a l t r i v a n t a g g i , d a u n a m a g g i o r e r e m u n e r a z i o n e d e g l i i n v e s t i m e n t i d e l l e f a m i g l i e a u n p i ù a m p i o a c c e s s o a l c r e d i t o f i n o a l m i g l i o r a m e n t o d e i t a s s i s u i m u t u i . Q u e s t o è l ’ i n s i e m e d i s i t u a z i o n i d a a n a l i z z a r e p e r c a p i r e q u a l e s a r à l ’ i m p a t t o d e l l a p r o s s i m a m a n o v r a e c o n o m i c a ” , h a c o n c l u s o .