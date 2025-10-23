R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A l l ’ i n d o m a n i d e l l ’ a p p r o v a z i o n e d e l t e s t o b a s e s u l l a r i f o r m a d i R o m a C a p i t a l e , l e s c e l t e s u l l a m a n o v r a d i M e l o n i , G i o r g e t t i e S a l v i n i t r a d i s c o n o i m m e d i a t a m e n t e R o m a e i r o m a n i . I l t a g l i o d i 5 0 m i l i o n i a l l a m e t r o C d i R o m a r i s c h i a d i m e t t e r e a r e p e n t a g l i o l a r e a l i z z a z i o n e d i u n a f o n d a m e n t a l e o p e r a s t r a t e g i c a p e r l a C a p i t a l e e p e r t u t t o i l P a e s e e l ’ a c q u i s t o d e l m a t e r i a l e r o t a b i l e n e c e s s a r i o a r e n d e r l a f u n z i o n a l e e o p e r a t i v a " . C o s ì i n u n a n o t a i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e t r a s p o r t i d e l l a C a m e r a A n d r e a C a s u . " R i n g r a z i a m o i l m i n i s t r o T a j a n i e l e v o c i c h e a n c h e n e l l a m a g g i o r a n z a s i s t a n n o l e v a n d o p e r c h i e d e r e a l G o v e r n o d i f a r e i m m e d i a t a m a r c i a i n d i e t r o , c o m e g i à f a t t o l ’ a n n o s c o r s o c i o p p o r r e m o c o n t u t t e l e n o s t r e f o r z e i n P a r l a m e n t o p e r f e r m a r e q u e s t a i n c o e r e n t e a s s u r d i t à " , c o n c l u d e .