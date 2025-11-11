R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a m a n o v r a è a s s o l u t a m e n t e s e r i a e c r e d i b i l e . È u n a m a n o v r a d a 1 8 , 7 m i l i a r d i p e r c h é a b b i a m o v i n c o l i e u r o p e i e s o p r a t t u t t o d o b b i a m o r i e n t r a r e d a l l a p r o c e d u r a d i i n f r a z i o n e , p o r t a n d o c i a l d i s o t t o d e l 3 % . I l g o v e r n o r i u s c i r à a r i e n t r a r e a l d i s o t t o d e l 3 % c o n u n a n n o d i a n t i c i p o r i s p e t t o a l l a s c a d e n z a f i s s a t a p e r i l 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 6 : q u e s t o c i p e r m e t t e r à d i o t t e n e r e v a n t a g g i a t u t t i i l i v e l l i : e c o n o m i c i , p e r l ’ a b b a t t i m e n t o d e l d e b i t o , e b e n e f i c i c o n c r e t i p e r i m p r e s e e f a m i g l i e . F a r e u n a m a n o v r a d a 1 8 , 7 m i l i a r d i s e r i a e c r e d i b i l e , c o n i u g a n d o e c o n o m i a e s i s t e m a s o c i a l e , n o n e r a s e m p l i c e , m a c i s i a m o r i u s c i t i ” . C o s ì M a u r i z i o C a s a s c o , d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a e r e s p o n s a b i l e d e l d i p a r t i m e n t o E c o n o m i a d e l p a r t i t o , i n t e r v e n e n d o a R a d i o 2 4 . “ A b b i a m o i n t r o d o t t o u n i p e r a m m o r t a m e n t o a l 1 8 0 % p e r g l i i n v e s t i m e n t i d e l l e i m p r e s e , c h e p r o b a b i l m e n t e d i v e n t e r à s t r u t t u r a l e ; a b b i a m o p r e v i s t o u n i n v e s t i m e n t o a g g i u n t i v o s u l l a s a n i t à d i 2 , 4 m i l i a r d i , o l t r e a i 5 m i l i a r d i g i à s t a n z i a t i , e a b b i a m o r i n n o v a t o e r a f f o r z a t o l a Z e s u n i c a . I n o l t r e , v a s o t t o l i n e a t o u n a s p e t t o i m p o r t a n t e : a b b i a m o t a g l i a t o i l c u n e o f i s c a l e , i n t e r v e n e n d o g i à n e l p r i m o a n n o d i l e g i s l a t u r a , r e n d e n d o i l t a g l i o s t r u t t u r a l e n e l t e r z o . A b b i a m o s e m p l i f i c a t o e a c c o r p a t o l e a l i q u o t e I r p e f , c o n u n b e n e f i c i o p e r i r e d d i t i f i n o a 3 5 . 0 0 0 e u r o , e o g g i s i a m o i n t e r v e n u t i a f a v o r e d e l c e t o m e d i o , f i n o a 5 0 . 0 0 0 e u r o d i r e d d i t o . C r e d o c h e l a r i d u z i o n e d e l l e t a s s e a f a v o r e d e i c i t t a d i n i s i a l a m i s u r a p i ù i m p o r t a n t e d i q u e s t a m a n o v r a ” , c o n c l u d e .