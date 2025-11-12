R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ C o m e r i b a d i s c e s e m p r e i l n o s t r o s e g r e t a r i o n a z i o n a l e A n t o n i o T a j a n i , F o r z a I t a l i a è t o t a l m e n t e c o n t r o l a p a t r i m o n i a l e e c o n t r o o g n i f o r m a d i d o p p i a t a s s a z i o n e . L a p a t r i m o n i a l e , i n f a t t i , r a p p r e s e n t e r e b b e u n a d o p p i a i m p o s t a s u l r e d d i t o : i l r i s p a r m i o d e g l i i t a l i a n i d e r i v a d a l f r u t t o d e l l o r o l a v o r o e , c o m e t a l e , è g i à s t a t o t a s s a t o u n a p r i m a v o l t a . I n t r o d u r r e u n a p a t r i m o n i a l e s i g n i f i c h e r e b b e t a s s a r e d u e v o l t e l o s t e s s o r e d d i t o ” . C o s ì M a u r i z i o C a s a s c o , d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a e r e s p o n s a b i l e d e l d i p a r t i m e n t o E c o n o m i a d e l p a r t i t o , i n t e r v e n e n d o a P o r t a a P o r t a . “ L ’ I t a l i a h a g i à d i v e r s e i m p o s t e d i t i p o p a t r i m o n i a l e : o l t r e a l l ’ I m u , e s i s t o n o l ’ i m p o s t a d i b o l l o , l ’ i m p o s t a d i r e g i s t r o , l ’ i m p o s t a i p o t e c a r i a , q u e l l a s u l l e a t t i v i t à i m m o b i l i a r i e m o l t e a l t r e . L a r i c e t t a d i F o r z a I t a l i a è c h i a r a e s i d i s t i n g u e n e t t a m e n t e d a q u e l l a d e l l a s i n i s t r a , c h e h a n e l p r o p r i o D n a l a p a t r i m o n i a l e e l a l o g i c a d e l l a t a s s a z i o n e c o n t i n u a . I l P a r t i t o d e m o c r a t i c o p u n t a a c o l p i r e i r i s p a r m i e a d a u m e n t a r e l a p r e s s i o n e f i s c a l e , c o n u n a p p r o c c i o d i s t a m p o s t a t a l i s t a . N o i , a l c o n t r a r i o , p r o m u o v i a m o u n a r i c e t t a l i b e r a l e f o n d a t a s u l l a c r e s c i t a e s u l s o s t e g n o a g l i i n v e s t i m e n t i d e l l e i m p r e s e . S o l o a t t r a v e r s o n u o v i i n v e s t i m e n t i s i p o s s o n o c r e a r e s v i l u p p o , p o s t i d i l a v o r o e s a l a r i p i ù a l t i . Q u e s t a è l a n o s t r a v i s i o n e , e s a t t a m e n t e l ’ o p p o s t o d i q u e l l a s t a t a l i s t a c h e n o n p o r t a a l c u n b e n e f i c i o a l l e i m p r e s e e a l l e f a m i g l i e ” , c o n c l u d e .