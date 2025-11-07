R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t o g o v e r n o h a a b b a s s a t o l e t a s s e e , s o p r a t t u t t o , è s t a t o d a t o u n c o n t r i b u t o c o n c r e t o a l s i s t e m a s o c i a l e a t t r a v e r s o l ’ e c o n o m i a . O g g i l a s i n i s t r a l o n e g a e p a r l a d i t u t t ’ a l t r o , p e r c h é n o n h a a r g o m e n t i . I l t a g l i o d e l c u n e o f i s c a l e , c h e v a l e 1 2 m i l i a r d i , è s t a t o i n t r o d o t t o d a q u e s t o g o v e r n o . Q u a n d o a l l a g u i d a d e l P a e s e c ’ e r a n o l a s i n i s t r a e i C i n q u e S t e l l e , i n v e c e , i l c u n e o f i s c a l e l o p a g a v a n o i l a v o r a t o r i , c h e s i t r o v a v a n o q u i n d i c o n m e n o s o l d i i n t a s c a , s o p r a t t u t t o g l i o p e r a i " . C o s ì M a u r i z i o C a s a s c o , d e p u t a t o e r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e d e l d i p a r t i m e n t o E c o n o m i a d i F o r z a I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a C o f f e e B r e a k s u L a 7 . " Q u a n d o a b b i a m o i n t r o d o t t o i l t a g l i o a l c u n e o f i s c a l e i l p r i m o a n n o - p r o s e g u e - c i d i s s e r o ' v e d r e m o i l s e c o n d o ' , a l s e c o n d o a n n o d i s s e r o ' v e d r e m o i l t e r z o ' . O r a l o a b b i a m o r e s o s t r u t t u r a l e . A c i ò s i a g g i u n g a l a r i f o r m a f i s c a l e c o n l ’ a c c o r p a m e n t o d e l l e t r e a l i q u o t e , c h e h a p o r t a t o a u n a b b a s s a m e n t o s o s t a n z i a l e d e l l a p r e s s i o n e f i s c a l e , c o n b e n e f i c i p e r c i t t a d i n i e f a m i g l i e . O g g i F o r z a I t a l i a s i b a t t e p e r i l c e t o m e d i o , m e n t r e l a s i n i s t r a c o m e t u t t i n e g l i u l t i m i d i e c i a n n i s e n ’ è c o m p l e t a m e n t e d i m e n t i c a t a . I l c e t o m e d i o è q u e l l o c h e s o s t i e n e s u l l e p r o p r i e s p a l l e i l p e s o m a g g i o r e d e l c o n t r i b u t o t r i b u t a r i o d e l P a e s e " . " A b b i a m o r i d o t t o l ’ I r p e f p e r i l c e t o m e d i o d a l 3 5 % a l 3 3 % . G i à d a l l o s c o r s o a n n o a v e v a m o p r o p o s t o q u e s t a m i s u r a p e r i r e d d i t i f i n o a 6 0 m i l a e u r o , m a , d o v e n d o r i s p e t t a r e i v i n c o l i d i u n a m a n o v r a d a 1 8 m i l i a r d i e l e r e g o l e t r i e n n a l i d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a , è s t a t o f i s s a t o d a l g o v e r n o i l l i m i t e a 5 0 m i l a e u r o p e r q u e s t ’ a n n o . F o r z a I t a l i a c o n t i n u a a s o s t e n e r e i l c e t o m e d i o : a b b i a m o p r e s o u n i m p e g n o e l o p o r t i a m o a v a n t i , p u n t a n d o a e s t e n d e r e i l b e n e f i c i o a i r e d d i t i f i n o a 6 0 m i l a e u r o g i à d a l p r o s s i m o a n n o . L e p o l e m i c h e d e l l a s i n i s t r a l a s c i a n o i l t e m p o c h e t r o v a n o , v i s t o c h e p e r a n n i s i è d i m e n t i c a t a p r o p r i o d i q u e l l a p a r t e c e n t r a l e e p r o d u t t i v a d e l P a e s e " , c o n c l u d e .