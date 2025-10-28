R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n p o s s o d i r m i s o d d i s f a t t a d a l l a r i s p o s t a d e l s o t t o s e g r e t a r i o G e m m a t o a l l a m i a i n t e r r o g a z i o n e a l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e a p r o p o s i t o d e l l e n u o v e t a r i f f e p e r l ’ a s s i s t e n z a s p e c i a l i s t i c a a m b u l a t o r i a l e e p r o t e s i c a . R i c o n o s c o u n o s f o r z o s u l l ’ a r g o m e n t o , m a i l p r o b l e m a , p u r t r o p p o , r e s t a l ’ a t t e g g i a m e n t o d i f o n d o : n o n s i p u ò c o s t r u i r e u n s i s t e m a s a n i t a r i o c h e s i a p u b b l i c o e u n i v e r s a l e s u l l a b a s e d e l c o n t e n i m e n t o d e l l a s p e s a " . C o s ì l a d e p u t a t a d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e I d a C a r m i n a , i n t e r v e n e n d o i n A u l a a l l a C a m e r a i n o c c a s i o n e d e l l a d i s c u s s i o n e d e l l a s u a i n t e r r o g a z i o n e a l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e . " I l d i r i t t o a l l a s a l u t e - p r o s e g u e - è f o n d a m e n t a l e e v a a s s i c u r a t o a t u t t i i c i t t a d i n i s e n z a d i s c r i m i n a z i o n i d i c e n s o e g e o g r a f i c h e , p e r c h é l a s a l u t e n o n p u ò d i p e n d e r e d a l c o d i c e d i a v v i a m e n t o p o s t a l e . I n c a s o c o n t r a r i o , s i v e n g o n o p u r t r o p p o a c r e a r e c a s i e m b l e m a t i c i c o m e q u e l l o d e l l a c o r a g g i o s a d o c e n t e d i M a z z a r a d e l V a l l o , c o n l ’ e s i t o d e l r e f e r t o i s t o l o g i c o a r r i v a t o t r o p p o t a r d i e l a d i s p o n i b i l i t à d i u n s o l o a c c e l e r a t o r e l i n e a r e p e r r a d i o t e r a p i a o n c o l o g i c a s a l v a v i t a , p e r a l t r o v e t u s t o . I n q u e s t i g i o r n i è s t a t a a p p r o v a t a l a r e v i s i o n e d e i L i v e l l i e s s e n z i a l i d i a s s i s t e n z a , m a i l v e r o p r o b l e m a n o n è d e f i n i r l i , q u a n t o f i n a n z i a r l i . L a p r o s s i m a m a n o v r a , n e l c o m p l e s s o , n o n g a r a n t i s c e q u e l d i r i t t o a l l a c u r a c h e è f o n d a m e n t a l e p e r d a r e a t t u a z i o n e a l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e " . " S a n i t à e i s t r u z i o n e s o n o l e l e v e c o n l e q u a l i s i c r e a v e r a u g u a g l i a n z a t r a i c i t t a d i n i . Q u a n d o d i c i a m o c h e v i e n e d e s t i n a t a p i ù s p e s a p e r l e a r m i , v i s t o c h e s i p a r l a d e l 5 % r i s p e t t o a l P i l m e n t r e q u e l l a p e r l a s a n i t à s c e n d e , n o n è u n o s l o g a n : l a c o s a e s s e n z i a l e p e r l ’ I t a l i a è p o r t a r e a v a n t i q u e i p r i n c i p i d i p a c e , d i a l o g o e d i p l o m a z i a c h e c i p e r m e t t a n o d i u s a r e l e n o s t r e r i s o r s e p e r g a r a n t i r e d i r i t t i f o n d a m e n t a l i a i c i t t a d i n i i t a l i a n i . Q u e i c i t t a d i n i c h e o g g i s i t r o v a n o a s c e g l i e r e t r a n u t r i r s i e c u r a r s i , t a n t o c h e s e i m i l i o n i d i l o r o r i n u n c i a n o a l l e c u r e . P e r q u e s t o m o t i v o , f a c c i o u n a p p e l l o a l g o v e r n o p e r c h é m e t t a l a s a l u t e d e i c i t t a d i n i t r a l e p r i o r i t à d e l n o s t r o P a e s e " , c o n c l u d e .