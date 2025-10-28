Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Non posso dirmi soddisfatta dalla risposta del sottosegretario Gemmato alla mia interrogazione al ministero della Salute a proposito delle nuove tariffe per l’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica. Riconosco uno sforzo sull’argomento, ma il problema, purtroppo, resta l’atteggiamento di fondo: non si può costruire un sistema sanitario che sia pubblico e universale sulla base del contenimento della spesa". Così la deputata del Movimento 5 stelle Ida Carmina, intervenendo in Aula alla Camera in occasione della discussione della sua interrogazione al ministero della Salute. "Il diritto alla salute - prosegue - è fondamentale e va assicurato a tutti i cittadini senza discriminazioni di censo e geografiche, perché la salute non può dipendere dal codice di avviamento postale. In caso contrario, si vengono purtroppo a creare casi emblematici come quello della coraggiosa docente di Mazzara del Vallo, con l’esito del referto istologico arrivato troppo tardi e la disponibilità di un solo acceleratore lineare per radioterapia oncologica salvavita, peraltro vetusto. In questi giorni è stata approvata la revisione dei Livelli essenziali di assistenza, ma il vero problema non è definirli, quanto finanziarli. La prossima manovra, nel complesso, non garantisce quel diritto alla cura che è fondamentale per dare attuazione alla nostra Costituzione". "Sanità e istruzione sono le leve con le quali si crea vera uguaglianza tra i cittadini. Quando diciamo che viene destinata più spesa per le armi, visto che si parla del 5% rispetto al Pil mentre quella per la sanità scende, non è uno slogan: la cosa essenziale per l’Italia è portare avanti quei principi di pace, dialogo e diplomazia che ci permettano di usare le nostre risorse per garantire diritti fondamentali ai cittadini italiani. Quei cittadini che oggi si trovano a scegliere tra nutrirsi e curarsi, tanto che sei milioni di loro rinunciano alle cure. Per questo motivo, faccio un appello al governo perché metta la salute dei cittadini tra le priorità del nostro Paese", conclude.
Manovra: Carmina (M5s), 'soldi ad armi, ma cittadini devono scegliere se nutrirsi o curarsi'
28 ottobre, 2025 • 13:05