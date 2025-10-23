R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a N u o v a O r c h e s t r a A l e s s a n d r o S c a r l a t t i d i N a p o l i r a p p r e s e n t a d a o l t r e t r e n t ’ a n n i u n p r e s i d i o e u n ’ e c c e l l e n z a c u l t u r a l e , a r t i s t i c a e f o r m a t i v a d i v a l o r e i n e s t i m a b i l e p e r l a c i t t à d i N a p o l i , l a C a m p a n i a e l ’ i n t e r o M e z z o g i o r n o . È i n a c c e t t a b i l e c h e u n a r e a l t à d i t a l e i m p o r t a n z a , r i c o n o s c i u t a a n c h e d a l m i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a p e r l a s u a q u a l i t à a r t i s t i c a , r i s c h i d i s c o m p a r i r e p e r m a n c a n z a d i u n s o s t e g n o i s t i t u z i o n a l e a d e g u a t o . P e r q u e s t o h o d e c i s o d i p r e s e n t a r e u n e m e n d a m e n t o a l l a l e g g e d i b i l a n c i o , a l f i n e d i a s s i c u r a r e u n c o n t r i b u t o t r i e n n a l e a l l a N u o v a O r c h e s t r a , c o n t r i b u t o c h e p o s s a p e r m e t t e r l e d i c o n t i n u a r e a s v o l g e r e l a s u a a t t i v i t à e i l s u o r u o l o c u l t u r a l e " . C o s ì i l s e n a t o r e c a m p a n o d e l l a L e g a G i a n l u c a C a n t a l a m e s s a . " L a S c a r l a t t i h a g a r a n t i t o p e r d e c e n n i l a v o r o , f o r m a z i o n e e c r e s c i t a a c e n t i n a i a d i g i o v a n i m u s i c i s t i , c o n t r i b u e n d o a t e n e r e v i v a l a g r a n d e t r a d i z i o n e d e l l a s c u o l a m u s i c a l e n a p o l e t a n a . N a p o l i , i n f a t t i , è o g g i l ’ u n i c a g r a n d e c i t t à i t a l i a n a e d e u r o p e a c h e r i s c h i a d i r e s t a r e s e n z a u n ’ o r c h e s t r a s i n f o n i c a s t a b i l e : u n e v e n t o n e g a t i v o c h e n o n p o s s i a m o p e r m e t t e r c i , n e l l ’ i n t e r e s s e n o n s o l o d e l S u d m a d e l l ’ i n t e r o P a e s e " , c o n c l u d e .