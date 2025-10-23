Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "La Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli rappresenta da oltre trentanni un presidio e uneccellenza culturale, artistica e formativa di valore inestimabile per la città di Napoli, la Campania e lintero Mezzogiorno. È inaccettabile che una realtà di tale importanza, riconosciuta anche dal ministero della Cultura per la sua qualità artistica, rischi di scomparire per mancanza di un sostegno istituzionale adeguato. Per questo ho deciso di presentare un emendamento alla legge di bilancio, al fine di assicurare un contributo triennale alla Nuova Orchestra, contributo che possa permetterle di continuare a svolgere la sua attività e il suo ruolo culturale". Così il senatore campano della Lega Gianluca Cantalamessa. "La Scarlatti ha garantito per decenni lavoro, formazione e crescita a centinaia di giovani musicisti, contribuendo a tenere viva la grande tradizione della scuola musicale napoletana. Napoli, infatti, è oggi lunica grande città italiana ed europea che rischia di restare senza unorchestra sinfonica stabile: un evento negativo che non possiamo permetterci, nellinteresse non solo del Sud ma dellintero Paese", conclude.