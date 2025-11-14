R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C o n u n e m e n d a m e n t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a p r e s e n t a t o a l l a m a n o v r a d i b i l a n c i o 2 0 2 5 , s i a p p o r t a n o m o d i f i c h e p e r l a r i q u a l i f i c a z i o n e u r b a n i s t i c a , a m b i e n t a l e e p a e s a g g i s t i c a , p e r l ' i n c e n t i v a z i o n e d e l l ' a t t i v i t à d i r e p r e s s i o n e d e l l ' a b u s i v i s m o e d i l i z i o , n o n c h é p e r l a d e f i n i z i o n e d e g l i i l l e c i t i e d i l i z i e d e l l e o c c u p a z i o n i d i a r e e d e m a n i a l i . I n p a r t i c o l a r e , s i r i a p r o n o i t e r m i n i d e l l a s a n a t o r i a e d i l i z i a p r e v i s t a d a l l a l e g g e d e l 2 0 0 3 . A l l ’ e p o c a , i n f a t t i , a l c u n i c i t t a d i n i r i u s c i r o n o a r e g o l a r i z z a r e l a p r o p r i a p o s i z i o n e , m e n t r e a l t r i , p u r a v e n d o e f f e t t u a t o i p a g a m e n t i r i c h i e s t i , n e r i m a s e r o e s c l u s i . C o n q u e s t o e m e n d a m e n t o , v i e n e d u n q u e g a r a n t i t a e q u i t à a c h i , i n p a s s a t o , è s t a t o i n g i u s t a m e n t e e s c l u s o p u r a v e n d o v e r s a t o q u a n t o p r e v i s t o " . C o s ì G i m m i C a n g i a n o , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a . " U n e r r o r e c o m m e s s o d a l l a r e g i o n e C a m p a n i a s t e s s a , a m m i n i s t r a t a d a l c e n t r o s i n i s t r a , n e l r e c e p i m e n t o d e l l a n o r m a n a z i o n a l e . L a p o s s i b i l i t à d i a c c e d e r e a l l a ' s a n a t o r i a ' s a r à c o m u n q u e a f f i d a t a a l l e r e g i o n i , c h e d o v r a n n o d e f i n i r e m o d a l i t à e c r i t e r i a t t r a v e r s o a p p o s i t e l e g g i , f e r m o r e s t a n d o i l p r i n c i p i o c h e n o n p o t r à e s s e r e r e g o l a r i z z a t o c h i h a c o s t r u i t o i n a r e e s o g g e t t e a r i s c h i o i d r o g e o l o g i c o . c o n q u e s t o e m e n d a m e n t o , v o g l i a m o d a r e a q u e s t i u l t i m i u n a n u o v a o p p o r t u n i t à , n e l r i s p e t t o d e l l e r e g o l e . E c c o c o m e r e a l m e n t e s i a i u t a n o g l i i t a l i a n i : f o r n e n d o l o r o l e o p p o r t u n i t à g i u s t e e r e g o l a r i p e r r i u s c i r e a v e d e r g a r a n t i t i i p r o p r i d i r i t t i " , c o n c l u d e .