R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l r e c e n t e C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i c h e h a e v i d e n z i a t o l a c o r n i c e a l l ' i n t e r n o d e l l a q u a l e v e r r à c o s t r u i t a l a p r o s s i m a l e g g e d i B i l a n c i o e v i d e n z i a c o m e i l G o v e r n o M e l o n i m a n t e n g a g l i i m p e g n i p r e s i c o n i c i t t a d i n i : a n c h e c o n l a p r o s s i m a l e g g e d i B i l a n c i o i n t e r v e r r e m o p e r r i d u r r e l a p r e s s i o n e f i s c a l e e s o s t e n e r e i r e d d i t i d e i l a v o r a t o r i . L a r i d u z i o n e d e l l a s e c o n d a a l i q u o t a I r p e f d a l 3 5 % a l 3 3 % , p e r u n v a l o r e c o m p l e s s i v o d i 9 m i l i a r d i d i e u r o n e l t r i e n n i o , è u n a m i s u r a s t r u t t u r a l e c h e s i t r a d u r r à i n b u s t e p a g a p i ù p e s a n t i e i n u n s e g n a l e c h i a r o a c h i p r o d u c e e l a v o r a " . C o s ì i n u n a n o t a i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ' I t a l i a N i c o l a C a l a n d r i n i , p r e s i d e n t e d e l l a 5 a c o m m i s s i o n e B i l a n c i o . " I n u n c o n t e s t o e c o n o m i c o c o m p l e s s o , a b b i a m o s c e l t o d i d a r e p r i o r i t à a f a m i g l i e e l a v o r a t o r i , a c c o m p a g n a n d o q u e s t a m i s u r a c o n 2 m i l i a r d i d i e u r o p e r l ’ a d e g u a m e n t o s a l a r i a l e a l c o s t o d e l l a v i t a n e l 2 0 2 6 . È l a c o n f e r m a d i u n a l i n e a d i G o v e r n o s e r i a e c o e r e n t e : m e n o t a s s e , p i ù r e d d i t o d i s p o n i b i l e e p i ù f i d u c i a n e l l ’ e c o n o m i a r e a l e " , c o n c l u d e .