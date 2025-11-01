R o m a , 1 n o v ( A d n k r o n o s ) - " L e d i c h i a r a z i o n i d e l s e n a t o r e B o c c i a s u l l a l e g g e d i B i l a n c i o s o n o d e l t u t t o s t r u m e n t a l i . L ’ e s a m e d e l p r o v v e d i m e n t o i n s e d e r e f e r e n t e n o n è a n c o r a i n i z i a t o e i l d i s e g n o d i l e g g e n o n è s t a t o a n c o r a i s c r i t t o a l l ’ o r d i n e d e l g i o r n o d e l l a C o m m i s s i o n e . P a r l a r e o g g i d e l l ’ a s s e n z a d i u n r e l a t o r e è q u i n d i p r i v o d i s e n s o . S i t r a t t a d i u n a p o l e m i c a p r e t e s t u o s a , c o s t r u i t a s o l o p e r a l i m e n t a r e c o n f u s i o n e " . L o d i c e i l p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e B i l a n c i o d e l S e n a t o N i c o l a C a l a n d r i n i , d i F d I .