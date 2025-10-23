R o m a , 2 3 o t t ( A d n k r o n o s ) - " M a q u a l e g o v e r n o d e l l a s t a b i l i t à , q u e l l o M e l o n i è i l g o v e r n o d e l l ’ a u s t e r i t à : h a n n o p r e s e n t a t o l a m a n o v r a p i ù p i c c o l a d e g l i u l t i m i a n n i , c o n c o p e r t u r e i n c e r t e e s e n z a m i s u r e p e r l a c r e s c i t a " . L o h a d e t t o a d A g o r à C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i . " L i t i g a n o s u g l i a f f i t t i b r e v i , n o n h a n n o u n a s t r a t e g i a p e r l o s v i l u p p o e m a n c a n o d e l t u t t o p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i . T a g l i o d e l l e t a s s e i r r i l e v a n t i e p o c h i e u r o p e r l e p e n s i o n i : q u i n d i n o n s a r à m i n i m a m e n t e c o m p e n s a t o l ’ a u m e n t o d e l c a r r e l l o d e l l a s p e s a n é i c o s t i d e l l ’ e n e r g i a c h e p e s a n o s u f a m i g l i e e i m p r e s e e c h e s o n o i p i ù a l t i d ’ E u r o p a . P e r n o n p a r l a r e d e l l a s a n i t à , d o v e g l i i n v e s t i m e n t i r a g g i u n g o n o i l m i n i m o s t o r i c o d e g l i u l t i m i a n n i " , h a a g g i u n t o B r a g a . " M a n c a n o a n c h e i 2 5 m i l i a r i d i e u r o p e r l e i m p r e s e a n n u n c i a t i p e r f r o n t e g g i a r e l ’ a u m e n t o d e i d a z i , t e m a c h e l a P r e m i e r s i r i f i u t a d i a f f r o n t a r e d o p o n o n a v e r o t t e n u t o a l c u n v a n t a g g i o d a l s u o r a p p o r t o p r i v i l e g i a t o c o n T r u m p . L ’ u n i c a c e r t e z z a a n c o r a u n a v o l t a è i l p r e m i o a l l ’ i n f e d e l t à f i s c a l e p e r c h é i n q u e s t o p a e s e l e t a s s e l e p a g a n o s e m p r e e s o l o g l i s t e s s i : l a v o r a t o r i e p e n s i o n a t i . A q u e s t ’ u l t i m i l a m a n o v r a c a n c e l l a a n c h e l e u l t i m e a g e v o l a z i o n i r i m a s t e c o m e o p z i o n e d o n n a " , h a c o n c l u s o .