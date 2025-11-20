R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " E q u a t t r o . È i l n u m e r o d e i c o n d o n i e d i l i z i c h e l a m a g g i o r a n z a p r o p o n e d i i n s e r i r e n e l l a l e g g e d i b i l a n c i o . S i f a c a s s a s u g l i a b u s i , l e s u p e r f e t a z i o n i e l e c o s t r u z i o n i n o n s i c u r e c h e a f f l i g g o n o c o s t r u z i o n i d i m e z z a I t a l i a . S i v a i n d i e t r o n e l t e m p o e s i a r r i v a a r e c u p e r a r e i l l e c i t i r e a l i z z a t i n e l 1 9 8 3 : p e r d i r e , l a M e l o n i a v e v a 5 a n n i " . C o s ì C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i . " U n a m a x i s a n a t o r i a p e r q u a l c h e v o t o i n p i ù p r i m a d e l l e r e g i o n a l i , p e r q u a l c h e s o l d o i n p i ù i n m a n o v r a m a s b a g l i a t a , i n g i u s t a e p e r i c o l o s a , c h e p r e m i a c h i h a v i o l a t o l e r e g o l e e p e n a l i z z a c h i l e h a s e m p r e r i s p e t t a t e . I n u n P a e s e f r a g i l e d a l p u n t o d i v i s t a i d r o g e o l o g i c o , c o n t e r r i t o r i c h e o g n i a n n o p a g a n o u n p r e z z o a l t i s s i m o i n t e r m i n i d i s i c u r e z z a e v i t e u m a n e , c o n d o n a r e s i g n i f i c a l e g i t t i m a r e l ’ a b u s i v i s m o e i n d e b o l i r e u l t e r i o r m e n t e g l i s t r u m e n t i d i t u t e l a d e l t e r r i t o r i o . S e r v e e s a t t a m e n t e l ’ o p p o s t o : i n v e s t i m e n t i , c o n t r o l l i e f f i c a c i e r i g o r e n e l l e n o r m e u r b a n i s t i c h e " . " Q u e s t o G o v e r n o c o n t i n u a a u s a r e i l c o n d o n o c o m e s t r u m e n t o e l e t t o r a l e , i g n o r a n d o i b i s o g n i r e a l i d e l l e c o m u n i t à e s c a r i c a n d o s u l l e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i c o s t i e r e s p o n s a b i l i t à . L a s i c u r e z z a d e l l e p e r s o n e e l a q u a l i t à d e l l e n o s t r e c i t t à v e n g a n o p r i m a d i q u a l s i a s i c a l c o l o p o l i t i c o " .