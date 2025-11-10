R o m a , 1 0 n o v ( A d n k r o n o s ) - " S a l v i n i s f i d u c i a G i o r g e t t i , d i c e c h e n o n è l a s u a m a n o v r a . C h i e d e d i r i v e d e r l a s u l f r o n t e r o t t a m a z i o n e , s i c u r e z z a e p e n s i o n i . N o n u n a p a r o l a s u l l e v e r e c a r e n z e d e l l a l e g g e d i b i l a n c i o , l a p i ù p i c c o l a d e g l i u l t i m i a n n i : z e r o p e r l a c a s a , z e r o p e r i l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e , t u t t e c o s e d i c u i S a l v i n i d o v r e b b e o c c u p a r s i . N o n c ’ è u n a s t r a t e g i a p e r l o s v i l u p p o e m a n c a n o d e l t u t t o p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i . I l t a g l i o d e l l e t a s s e è i r r i l e v a n t e m e n t r e c o m e d a t r e a n n i a q u e s t a p a r t e s o n o c o n s i s t e n t i i t a g l i a l l e v o c i s a n i t à e w e l f a r e " . L o d i c e C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o d e l P d a l l a C a m e r a . " S a l v i n i s f i d u c i a G i o r g e t t i a n c h e s u l l a s p e s a p e r l a d i f e s a : d i m e n t i c a c h e q u e l l ’ a u m e n t o è i l f r u t t o d e l l a d e c i s i o n e d i M e l o n i d i a c c e t t a r e , s e n z a c h e s i a s e n t i t a u n a p a r o l a d a p a r t e d i S a l v i n i , i l d i k t a t i m p o s t o d a T r u m p p e r l o s p r o p o s i t a t o a u m e n t o d e l l a s p e s a m i l i t a r e i n o g n i p a e s e N a t o " , a g g i u n g e B r a g a .