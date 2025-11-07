R o m a , 7 n o v ( A d n k r o n o s ) - " L a v o r a n o p a r t t i m e , h a n n o s u l l e s p a l l e i l p e s o d e l l a c u r a e l e c a r e n z e d e l w e l f a r e f a m i l i a r e , g u a d a g n a n o d i m e n o e o r a a n d r a n n o p u r e i n p e n s i o n e p i ù t a r d i . L e d o n n e n o n h a n n o a v u t o a l c u n v a n t a g g i o d a l l ’ a v e r e u n a d o n n a p r e m i e r . E l a l e g g e d i b i l a n c i o è l ’ e n n e s i m o c o l p o : s p a r i s c o n o O p z i o n e d o n n a e Q u o t a 1 0 3 , s i r i d u c o n o r i s o r s e p e r s e r v i z i d i c u r a e w e l f a r e " . L o d i c e C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a . " L a r e d i s t r i b u z i o n e a n n u n c i a t a d a l g o v e r n o r e s t a s o l o s u l l a c a r t a . L e p o l i t i c h e f i s c a l i m e s s e i n c a m p o s o n o p a r z i a l i , t e m p o r a n e e e c o n e f f e t t i q u a s i n u l l i s u l r e d d i t o d e l l e f a m i g l i e . I s a l a r i r e s t a n o f e r m i , i c o n s u m i n o n r i p a r t o n o e l e d i s u g u a g l i a n z e c o n t i n u a n o a p e s a r e s u l P a e s e . A n c o r a u n a v o l t a , s a r a n n o i g i o v a n i e l e d o n n e a p a g a r e i l p r e z z o p i ù a l t o p e r l e s c e l t e d i u n g o v e r n o c h e n o n p u n t a d a v v e r o s u c r e s c i t a , l a v o r o e s v i l u p p o " , a g g i u n g e .