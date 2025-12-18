R o m a , 1 8 d i c ( A d n k r o n o s ) - " L a m a g g i o r a n z a è a n c o r a n e l c a o s . L i t i g a n o s u o g n i p a s s a g g i o s e n z a u n t e s t o d e f i n i t i v o a d i e c i g i o r n i d a l l ’ e s e r c i z i o p r o v v i s o r i o . M a n c a u n a l i n e a p o l i t i c a c h i a r a : l a L e g a è d i v i s a , F r a t e l l i d ’ I t a l i a h a p e r s o l a b u s s o l a , F o r z a I t a l i a d e l t u t t o m a r g i n a l e . I l r i s u l t a t o è u n a l e g g e d i b i l a n c i o c o n f u s a e c o n t r a d d i t t o r i a " . L o d i c e C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o d e l P d a l l a C a m e r a . " S u l l e p e n s i o n i i l G o v e r n o t r a d i s c e c o m p l e t a m e n t e l e p r o m e s s e f a t t e a g l i i t a l i a n i . S a l v i n i e M e l o n i a v e v a n o p r o m e s s o d i s u p e r a r e l a l e g g e F o r n e r o , o g g i f a n n o l ’ o p p o s t o : l a p e g g i o r a n o . T r a n u o v i p a l e t t i e t a g l i l ’ e t à p e n s i o n a b i l e v i e n e s p i n t a s e m p r e p i ù i n a l t o . A l t r o c h e ‘ q u o t a 1 0 0 ’ : s i v a v e r s o ‘ q u o t a 1 1 0 ’ - p r o s e g u e B r a g a - . N e l f r a t t e m p o a r r i v a n o n o r m e s b a g l i a t e c h e p e n a l i z z a n o c h i è i n r e g o l a , p r e m i a n o f u r b i e m o r o s i e a p r o n o v a l a n g h e d i r i c o r s i , c o m e n e l c a s o d e i c o n d o m ì n i e d e l r i s c a t t o d e l l a l a u r e a , s v u o t a t o d i v a l o r e d o p o c h e m i g l i a i a d i c i t t a d i n i h a n n o p a g a t o c o n t r i b u t i v e r i a l l o S t a t o . L a f i d u c i a n e l l o S t a t o è m e s s a s e r i a m e n t e i n d i s c u s s i o n e " .