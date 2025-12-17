R o m a , 1 7 d i c ( A d n k r o n o s ) - " S a l v i n i e M e l o n i a v e v a n o p r o m e s s o d i a b o l i r e l a l e g g e F o r n e r o . O g g i f a n n o l ’ e s a t t o c o n t r a r i o : l a p e g g i o r a n o e l a r e n d o n o a n c o r a p i ù f e r o c e . P a s s o d o p o p a s s o , t r a n u o v i p a l e t t i e t a g l i , q u e s t o g o v e r n o s p i n g e l ’ e t à p e n s i o n a b i l e s e m p r e p i ù i n a l t o . A l t r o c h e q u o t a 1 0 0 : s u l l e p e n s i o n i s i v a v e r s o q u o t a 1 1 0 . I l g o v e r n o h a s b a l l a t o " . L o d i c e l a c a p o g r u p p o d e l P d a l l a C a m e r a C h i a r a B r a g a . " I l n u o v o e m e n d a m e n t o d e l l a m a n o v r a , è u n t r a d i m e n t o . S a l a r i p i ù b a s s i , m e n o d i r i t t i , p e n s i o n i s e m p r e p i ù l o n t a n e . E a p a g a r e s o n o a n c o r a u n a v o l t a l e n u o v e g e n e r a z i o n i , t r u f f a t e a n c h e s u l r i s c a t t o d e l l a l a u r e a , i l a v o r a t o r i e i p e n s i o n a t i ” , a g g i u n g e B r a g a .