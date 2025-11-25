R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ S e v o g l i a m o d a v v e r o s u p e r a r e l a v i o l e n z a c o n t r o l e d o n n e n o n b a s t a a g i r e s o l o s u l l e n o r m e r e p r e s s i v e o s u l p i a n o c u l t u r a l e : s e r v e g a r a n t i r e a l l e d o n n e i n d i p e n d e n z a e c o n o m i c a e p a r i t à n e l l e o p p o r t u n i t à l a v o r a t i v e , p r o f e s s i o n a l i e r i p r o d u t t i v e . N o i a b b i a m o v o l u t o a f f r o n t a r e q u e s t o a s p e t t o c o n i n t e r v e n t i m i r a t i a n c h e n e l l a M a n o v r a ” . L o d i c h i a r a M a r i a E l e n a B o s c h i , p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i d i I t a l i a V i v a , i n t e r v e n e n d o a l l ’ e v e n t o ‘ B r u t t a s e n z ' a n i m a : l a L e g g e d i B i l a n c i o p e g g i o r e d e g l i u l t i m i 3 0 a n n i ’ . “ P e r c h é c i s i a u n a v e r a p a r i t à , e p e r c h é n o n c i s i a c o n c o r r e n z a s l e a l e t r a u o m i n i e d o n n e , i c o n g e d i p a r e n t a l i d e v o n o c o n s e n t i r e u n a s c e l t a n e u t r a l e a l l ’ i n t e r n o d e l l e c o p p i e , s e n z a p e n a l i z z a z i o n i p e r l e l a v o r a t r i c i . E q u e s t o v a l e n o n s o l o p e r c h i h a f i g l i : s e m p r e p i ù s p e s s o p a r l i a m o d i c u r a d e g l i a n z i a n i , d e l l e p e r s o n e n o n a u t o s u f f i c i e n t i , d e l l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à . U n c a r i c o e n o r m e c h e r i c a d e a n c o r a s o p r a t t u t t o s u l l e d o n n e . P e r q u e s t o s i a m o i n t e r v e n u t i c o n p r o p o s t e c o n c r e t e : c r e d i a m o c h e u n a m a g g i o r e e q u i t à n e i c o n g e d i s i a l a c h i a v e p e r u n a m b i e n t e e c o n o m i c o p i ù m o d e r n o , p i ù d i n a m i c o , p i ù e u r o p e o . E s o p r a t t u t t o p i ù g i u s t o ” , c o n c l u d e .