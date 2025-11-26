R o m a , 2 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ C o s ì s i u m i l i a i l P a r l a m e n t o . A n c h e s u l l a l e g g e d i b i l a n c i o c i t r o v i a m o d i f r o n t e a u n m o n o c a m e r a l i s m o d i f a t t o ” . C o s ì M a r i a E l e n a B o s c h i , p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i d i I t a l i a V i v a , c o m m e n t a i n c o n f e r e n z a d e i c a p i g r u p p o i l t i m i n g d e i l a v o r i p a r l a m e n t a r i . “ L a C a m e r a n o n p o t r à i n t e r v e n i r e , a r r i v e r à u n t e s t o g i à b l i n d a t o d a l S e n a t o e c i r e s t e r a n n o s o l o p o c h i g i o r n i p e r v o t a r l o . È u n o s t r a p p o i s t i t u z i o n a l e g r a v e , c h e c a l p e s t a l e p r e r o g a t i v e d e l l a C a m e r a . N o n s i p u ò t r a t t a r e i l P a r l a m e n t o c o m e u n i n t r a l c i o - a v v e r t e - . L a m a n o v r a n o n è u n a t t o n o t a r i l e d a r a t i f i c a r e s e n z a d i s c u s s i o n e . È i l c u o r e d e l l a p o l i t i c a e c o n o m i c a d e l P a e s e . R i d u r r e l a C a m e r a a s p e t t a t r i c e i n d e b o l i s c e l a n o s t r a d e m o c r a z i a e n o n p u o ’ p a s s a r e c o m e s e f o s s e n o r m a l e s o l o p e r c h é o r m a i e ’ l a p r a s s i a c u i c i h a a b i t u a t o G i o r g i a M e l o n i ” .