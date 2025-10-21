R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " F o r z a I t a l i a è c o n t r a r i a a l l ’ a u m e n t o d e l l a c e d o l a r e s e c c a p e r g l i a f f i t t i b r e v i , c o m e p u r e è c o n t r a r i a d a s e m p r e a q u a l s i a s i a u m e n t o d e l l e t a s s e . S i a m o u n p a r t i t o l i b e r a l e , a n t i c e n t r a l i s t a , a f a v o r e d e l l a c a s a , d e l l a p r o p r i e t à p r i v a t a e d e l l a l i b e r a i m p r e s a " . C o s ì l a d e p u t a t a d i F o r z a I t a l i a P a o l a B o s c a i n i . " S a r e b b e a n c h e u n a u t o g o l p e r u n P a e s e c o m e l ’ I t a l i a a f o r t e v o c a z i o n e t u r i s t i c a . S o n o v e r o n e s e e c o n o s c o b e n e l ’ i m p o r t a n z a d e g l i a f f i t t i b r e v i p e r i m p l e m e n t a r e l ’ o f f e r t a t u r i s t i c a " . " S o n o c e r t a m e n t e p e r u n a r e g o l a m e n t a z i o n e d e l l e l o c a z i o n i t u r i s t i c h e , m a F I è c o n t r a r i a a m o d i f i c h e d e l t r a t t a m e n t o f i s c a l e a t t u a l m e n t e p r e v i s t o " , c o n c l u d e .