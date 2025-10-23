Roma, 23 ott. (Adnkronos) - Si sono messi il Loden, e il presidente Mario Monti ieri glielo ha riconosciuto. La destra aveva promesso di cambiare gli asset, uscire dalleuro e cancellare la Fornero, ha fatto lesatto contrario. Ma colpisce lelemento politico: è la prima volta che la destra abbandona quella che è la sua parola dordine da sempre, cioè abbassare le tasse. Il governo le sta invece alzando in maniera statalista e dirigista, e da questo punto di vista le vicende degli affitti brevi e delle banche sono clamorose. La trasformazione da destra liberale a destra protezionista è completata. Così il senatore di Italia Viva Enrico Borghi, vicepresidente del partito, ospite a Sky.