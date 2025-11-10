R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ P e n s a v o c h e i l G o v e r n o s t e s s e l a v o r a n d o a u n d e c r e t o p e r a l z a r e g l i s t i p e n d i , p e r f i n a n z i a r e d a v v e r o u n p i a n o c a s a p e r c h i u n a c a s a n o n c e l ’ h a o p e r g a r a n t i r e u n t r a s p o r t o p u b b l i c o e f f i c i e n t e . N i e n t e d i t u t t o q u e s t o : i l v i c e p r e m i e r S a l v i n i s i i n v e n t a n u o v e e m e r g e n z e p e r n o n a f f r o n t a r e i p r o b l e m i r e a l i d e g l i i t a l i a n i " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . “ È i n c r e d i b i l e c h e , m e n t r e 5 , 7 m i l i o n i d i f a m i g l i e v i v o n o i n p o v e r t à a s s o l u t a e f a t i c a n o a p a g a r e l ’ a f f i t t o o a t r o v a r e u n a l l o g g i o d i g n i t o s o , l a p r i o r i t à d e l l a L e g a s i a l ’ e n n e s i m o d e c r e t o s u i m m i g r a z i o n e e s i c u r e z z a . L a r e a l t à è c h e i l G o v e r n o n o n h a u n p i a n o p e r i l l a v o r o , p e r i s a l a r i o p e r i l d i r i t t o a l l ’ a b i t a r e . E i n v e c e d i i n v e s t i r e i 1 4 m i l i a r d i d i e u r o d e s t i n a t i a l P o n t e s u l l o S t r e t t o i n t r e n i r e g i o n a l i , m e t r o p o l i t a n e e t r a s p o r t o p u b b l i c o , c o n t i n u a a s p r e c a r e t e m p o e r i s o r s e i n p r o p a g a n d a " . “ Q u e s t a è l a d e s t r a a l g o v e r n o : i n c a p a c e d i r i s o l v e r e i p r o b l e m i v e r i d e l P a e s e , m a s e m p r e p r o n t a a c o s t r u i r e n u o v i n e m i c i p e r n a s c o n d e r e l e p r o p r i e i n e f f i c i e n z e ” , c o n c l u d e B o n e l l i .