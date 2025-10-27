R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d i G i o r g i a M e l o n i s u i c i n q u e m i l i a r d i ' o f f e r t i ' d a l l e b a n c h e s o n o l ’ e n n e s i m a p r e s a i n g i r o p e r g l i i t a l i a n i " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e e d e p u t a t o d i A l l e a n z a V e r d i S i n i s t r a c o m m e n t a n d o l e p a r o l e d e l l a p r e m i e r n e l l i b r o d i B r u n o V e s p a . " A l t r o c h e c o n t r i b u t o s t r a o r d i n a r i o — s p i e g a B o n e l l i — s i t r a t t a d i u n ’ a n t i c i p a z i o n e f i s c a l e c h e g l i i s t i t u t i d i c r e d i t o r e c u p e r e r a n n o n e g l i a n n i s u c c e s s i v i . È l o s t e s s o b l u f f g i à v i s t o n e l 2 0 2 3 : u n ’ o p e r a z i o n e c o s m e t i c a p e r n a s c o n d e r e u n r e g a l o m i l i a r d a r i o a i p o t e r i f o r t i . L e b a n c h e , c h e d a l 2 0 2 2 h a n n o a c c u m u l a t o o l t r e 1 2 0 m i l i a r d i d i p r o f i t t i , n o n v e n g o n o t o c c a t e d a v v e r o , m e n t r e m i l i o n i d i f a m i g l i e s o f f o c a n o s o t t o i l p e s o d e i m u t u i e d e l c a r o v i t a " . " M e l o n i e l a s u a m a g g i o r a n z a f a n n o o p p o s i z i o n e n e l l e p i a z z e e p o i i n P a r l a m e n t o a p p r o v a n o l ’ e s a t t o c o n t r a r i o d i c i ò c h e p r o m e t t o n o . P a r l a n o d i g i u s t i z i a s o c i a l e , m a d i f e n d o n o i p r i v i l e g i . P a r l a n o d i a i u t a r e c h i è i n d i f f i c o l t à , m a t a g l i a n o l a s a n i t à , i l t r a s p o r t o p u b b l i c o e l a s c i a n o s a l a r i e p e n s i o n i f e r m i d a a n n i . È u n g o v e r n o c h e s i r e g g e s u l l a p r o p a g a n d a e s u l l a m e n z o g n a . L a v e r i t à — c o n c l u d e B o n e l l i — è c h e G i o r g i a M e l o n i g o v e r n a c o m e l o s c e r i f f o d i N o t t i n g h a m : t o g l i e a i p i ù d e b o l i p e r d a r e a i p i ù f o r t i , e p o i h a i l c o r a g g i o d i p r e s e n t a r l o c o m e u n a t t o d i g i u s t i z i a " .