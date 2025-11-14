R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I 1 6 e m e n d a m e n t i u n i t a r i d e l l e o p p o s i z i o n i s o n o u n f a t t o p o l i t i c o r i l e v a n t e : r a p p r e s e n t a n o u n p r i m o , c o n c r e t o r a f f o r z a m e n t o d i u n ’ i n i z i a t i v a c o m u n e . È u n s e g n a l e c h e d i m o s t r a c o m e , q u a n d o s i v u o l e , s i p u ò c o s t r u i r e u n a c o n v e r g e n z a u t i l e a l P a e s e " . C o s ì i n u n a n o t a A n g e l o B o n e l l i d i A v s . " C ’ è p e r ò a n c o r a m o l t o l a v o r o d a f a r e - p r o s e g u e - i n q u e s t e o r e m e n t r e a l l a C o p 3 0 i l m o n d o d i s c u t e l a c r i s i c l i m a t i c a , l ’ e m e r g e n z a e n e r g e t i c a e l a n e c e s s i t à d i r i d u r r e l ’ i n q u i n a m e n t o i n v e s t e n d o s u l t r a s p o r t o p u b b l i c o c o l l e t t i v o , e m e n t r e d o m a n i d e c i n e d i m i g l i a i a d i g i o v a n i e c i t t a d i n i s c e n d e r a n n o i n p i a z z a p e r d i f e n d e r e i l p i a n e t a , è e v i d e n t e c h e q u e s t i t e m i d e v o n o e s s e r e p a r t e i n t e g r a n t e e c o n d i v i s a d e l l ’ i n i z i a t i v a d e l l ’ o p p o s i z i o n e " . " L o d i c o c o n s p i r i t o c o s t r u t t i v o : l a b a t t a g l i a p e r i l c l i m a , p e r l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e e p e r i l d i r i t t o d e i c i t t a d i n i a r e s p i r a r e a r i a p u l i t a n o n p u ò e s s e r e a c c a n t o n a t a d a c h i s i c a n d i d a a g o v e r n a r e i l p a e s e . L a s f i d a è c o s t r u i r e i n s i e m e u n p r o g e t t o c h e m e t t a a l c e n t r o a m b i e n t e , s a l u t e , l a v o r o e g i u s t i z i a c l i m a t i c a . S u q u e s t o s e r v i r à i l c o n t r i b u t o d i t u t t i " , c o n c l u d e .