R o m a , 2 1 n o v ( A d n k r o n o s ) - " I n u n a n n o , m a n g i a r e c o s t a 2 3 2 e u r o i n p i ù p e r l e c o p p i e c o n 2 f i g l i . U n a f a m i g l i a m e d i a i t a l i a n a s p e n d e 1 7 4 e u r o i n p i ù d i 1 2 m e s i f a p e r f a r e l a s p e s a . C e l o d i c e l ’ U n i o n e N a z i o n a l e C o n s u m a t o r i s u l l a b a s e d e i d a t i I s t a t " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a i n t e r v e n e n d o a B a r i a d u n a i n i z i a t i v a d i c a m p a g n a e l e t t o r a l e p e r l e e l e z i o n i r e g i o n a l i d i d o m e n i c a . " G l i s t i p e n d i s o n o f e r m i , c o n m i l i o n i d i l a v o r a t o r i c h e a s p e t t a n o i r i n n o v i c o n t r a t t u a l i e q u e s t o g o v e r n o n o n f a n u l l a p e r a i u t a r e c o n s u m i , p e r a i u t a r e l e f a m i g l i e , p e r p r o t e g g e r e l e i m p r e s e . I n t a n t o i l P a e s e è u l t i m o i n E u r o p a p e r l a c r e s c i t a e c o n o m i c a - h a p r o s e g u i t o B o c c i a - . L ’ u n i c a c o s a c h e i l g o v e r n o M e l o n i f a , c o n l a m i s e r a m a n o v r a d i b i l a n c i o c h e h a p r e s e n t a t o , è q u e l l a d i r a c i m o l a r e r i s o r s e , p o c h e , p e r t e n e r e i c o n t i i n o r d i n e . E q u i n d i a l t r i c o n d o n i , r o t t a m a z i o n i e t a s s e . A d d i r i t t u r a s t a n n o d i s c u t e n d o d i t a s s a r e l ’ o r o , r a s c h i a n d o i l b a r i l e : h a n n o p r e s e n t a t o u n e m e n d a m e n t o a p r i m a f i r m a d e l c a p o g r u p p o d i F D I c h e p r o p o n e p r o p r i o q u e s t o " . " V o g l i o n o t a s s a r e i g i o i e l l i d i f a m i g l i a p e r f a r e c a s s a m e n t r e n o i , t u t t i u n i t i c o m e c e n t r o s i n i s t r a , a b b i a m o p r e s e n t a t o u n e m e n d a m e n t o c h e s i p r e o c c u p a d i r e s t i t u i r e a i l a v o r a t o r i i l f i s c a l d r a g , c i o è l a p a r t e d e l l o s t i p e n d i o ‘ r u b a t a ’ d e l l ’ a u m e n t o d e l l a p r e s s i o n e f i s c a l e c a u s a t o d a l l ’ i n f l a z i o n e . G i o r g i a M e l o n i c o n t i n u e r à a p r e n d e r s e l a c o i g i u d i c i , c o n i g i o r n a l i s t i , c o n l e o p p o s i z i o n i , c o l Q u i r i n a l e m a , d o p o q u a t t r o m a n o v r e e c o n o m i c h e , i l v e r o c o m p l o t t o a i d a n n i d e l s u o g o v e r n o , p u r t r o p p o p e r l a v o r a t o r i e i m p r e s e , l o s t a c o s t r u e n d o l a v e r i t à d e i n u m e r i ” , h a c o n c l u s o B o c c i a .