R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " M e n t r e i l g o v e r n o M e l o n i r e g a l a m i l i a r d i a i r e d d i t i p i ù a l t i , 5 , 8 m i l i o n i d i i t a l i a n i , i l 9 , 9 % d e l l a p o p o l a z i o n e , r i n u n c i a n o a c u r a r s i . È l a f o t o g r a f i a d i u n P a e s e r o v e s c i a t o : i r i c c h i r i c e v o n o d i p i ù , i p o v e r i r e s t a n o s o l i . I d a t i I s t a t e B a n c a d ’ I t a l i a l o d i c o n o c o n c h i a r e z z a : u n d i r i g e n t e o u n m a n a g e r g u a d a g n e r à o l t r e 4 0 0 e u r o i n p i ù d a l t a g l i o I r p e f , u n o p e r a i o a p p e n a 2 3 . U n a r e d i s t r i b u z i o n e a l c o n t r a r i o , c h e t o g l i e a c h i h a m e n o p e r d a r e a c h i h a d i p i ù " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a . " E m e n t r e i s a l a r i p e r d o n o v a l o r e e l a s a n i t à p u b b l i c a c r o l l a - p r o s e g u e - i l g o v e r n o s c e g l i e d i p r e m i a r e c h i n o n h a b i s o g n o . N o n è s o l o u n e r r o r e e c o n o m i c o , è u n a q u e s t i o n e m o r a l e e p o l i t i c a . L a d e s t r a a l g o v e r n o r a c c o n t a l a f a v o l a d e l m e r i t o , m a c o s t r u i s c e u n P a e s e d o v e l a p o v e r t à d i v e n t a u n a c o l p a e l a m a l a t t i a u n l u s s o . Q u e s t a è l a m a n o v r a d e l l ’ i n g i u s t i z i a s o c i a l e " . " N o i d i c i a m o l ’ o p p o s t o : u n a s o c i e t à g i u s t a s i m i s u r a d a l l a l i b e r t à d e i p i ù d e b o l i , n o n d a i v a n t a g g i d e i p i ù f o r t i . S e r v e u n a s v o l t a r a d i c a l e : p i ù t a s s e a c h i h a d i p i ù e m e n o t a s s e a c h i h a d i m e n o , s a l a r i p i ù a l t i , s a n i t à u n i v e r s a l e , p r o g r e s s i v i t à f i s c a l e v e r a . B i s o g n a i n v e r t i r e l a r o t t a e r e s t i t u i r e d i g n i t à a l l a v o r o , f o r z a a l l o S t a t o s o c i a l e , f i d u c i a a c h i o g g i s i s e n t e a b b a n d o n a t o " , c o n c l u d e .