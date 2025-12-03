R o m a , 3 d i c ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o p r o v a t o i n q u e s t i g i o r n i a i n c i d e r e s u l l a m a n o v r a , a s c u o t e r e l a m a g g i o r a n z a , m a n o n s i è m o s s o n u l l a . A s p e t t i a m o r i s p o s t e d a l g o v e r n o e d a l l a m a g g i o r a n z a " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a l S e n a t o s u l l a l e g g e d i B i l a n c i o . " A b b i a m o p r o v a t o a f a r e u n a s i n t e s i d e l l e p r o p o s t e d e l l a m a g g i o r a n z a n e l l a s p e r a n z a d i i n d i v i d u a r e i t e m i s u c u i a p r i r e u n a d i s c u s s i o n e , c h e n o n a v v e r r à p r i m a d e l 1 0 - 1 1 d i c e m b r e i n c o m m i s s i o n e B i l a n c i o - h a p r o s e g u i t o B o c c i a - : F d I p r o p o n e s o l o i l c o n d o n o e d i l i z i o p e r p r o p a g a n d a c a m p a n a e l ' i r r e s p o n s a b i l e i d e a s u l l e r i s e r v e a u r e e ; l a L e g a r o t t a m a z i o n e , c o n d o n o e r e g a l i d i b r e v e r e s p i r o ; F o r z a I t a l i a u n p ò d i e d i t o r i a e u n a t r a t t a t i v a s u l l e b a n c h e . E ' l a s i n t e s i c r u d a d e l l e p r o p o s t e d e l l a m a g g i o r a n z a e , c o s a g r a v e , l e f a n n o f u o r i d i q u i . N o i r i b a d i a m o c h e , n o n a p p e n a c i s a r à u n c o n f r o n t o , f a r e m o d i t u t t o p e r c e r c a r e i l p i ù a l t o n u m e r o v o t i s u l l e 1 6 p r o p o s t e e m e n d a t i v e u n i t a r i e d e l l ' o p p o s i z i o n e " .