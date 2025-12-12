R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o u n m e s e d i u m i l i a z i o n e d e l l a C o m m i s s i o n e B i l a n c i o , i l g o v e r n o r i s c r i v e l a m a n o v r a f u o r i d a l P a r l a m e n t o p e r t e n e r e i n s i e m e u n a m a g g i o r a n z a d i v i s a . È u n a f o r z a t u r a g r a v e : l e C a m e r e v e n g o n o e s a u t o r a t e , m e n t r e f a m i g l i e e l a v o r a t o r i p a g a n o i l p r e z z o d e l l e l i t i n e l l a d e s t r a " . C o s ì F r a n c e s c o B o c c i a , p r e s i d e n t e d e i S e n a t o r i d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o , i n t e r v e n e n d o a B a r i , p r e s s o l a s e d e d e l P D P u g l i a , a d u n a c o n f e r e n z a s t a m p a s u l l a l e g g e d i B i l a n c i o 2 0 2 6 d e l g o v e r n o M e l o n i . " S i a m o a l l a q u a r t a m a n o v r a s u c i n q u e d e l g o v e r n o M e l o n i e i l b i l a n c i o è f a l l i m e n t a r e : P i l f e r m o a l l o 0 , 6 % , p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e n e g a t i v a d a t r e a n n i , c a s s a i n t e g r a z i o n e a l l e s t e l l e , p a s s a d a 4 0 0 m i l i o n i d i o r e d e l 2 0 2 3 a q u a s i 6 0 0 d e l 2 0 2 5 . U n d i s a s t r o s e n z a p r e c e d e n t i . M a c o n t i n u a n o a p a r l a r e d i o c c u p a z i o n e q u a n d o , i n v e c e , p r o d u c o n o s o l o l a v o r o p o v e r o e p r e c a r i o . S e n z a i l P n r r s a r e m m o g i à i n r e c e s s i o n e . I l P a e s e è i m m o b i l e , n e l l e s a b b i e m o b i l i . G r a v i s s i m o p o i l ’ a c c a n i m e n t o s u i L E P , r e i n s e r i t i i n m a n o v r a f o r z a n d o l a m a n o , d o p o l o s t o p d e l l a C o r t e C o s t i t u z i o n a l e . C o s ì n o n s i g a r a n t i s c o n o d i r i t t i u g u a l i , s i c r i s t a l l i z z a n o l e d i s e g u a g l i a n z e , s o p r a t t u t t o n e i s e r v i z i e s s e n z i a l i : s a n i t à , s c u o l a , t r a s p o r t i , a s s i s t e n z a . Q u e s t a n o n è a u t o n o m i a , è u n a s e c e s s i o n e s i l e n z i o s a . E n o n s o l o t r a n o r d e s u d m a a n c h e a l n o r d , t r a l e a r e e m e t r o p o l i t a n e p i ù r i c c h e e l e a r e e i n t e r n e s e m p r e p i ù s p o p o l a t e " . " I n f i n e , g l i e m e n d a m e n t i r i m e s s i o r i f o r m u l a t i i n q u e s t e o r e c o n f e r m a n o i l d i s e g n o d i f o n d o : p i c c o l i p a c c h i t a s s a t i , i n t e r v e n t i s u l l ’ o r o , a u m e n t o d e l l e p o l i z z e i n f o r t u n i , i n n a l z a m e n t o d e l t e t t o a l c o n t a n t e o l t r e i d i e c i m i l a e u r o , c a n c e l l a n d o v e n t ’ a n n i d i p o l i t i c h e d i c o n t r a s t o a l n e r o e a l l ’ e v a s i o n e . S i c o l p i s c e c h i p a g a o n e s t a m e n t e . S i p r e m i a c h i e v a d e . Q u e s t a d e s t r a s i d i c e p a t r i o t a m a s t a s v e n d e n d o l ’ I t a l i a : t a c e s u i d a z i d i D o n a l d T r u m p , a u m e n t a l e d i s e g u a g l i a n z e , p r i v a t i z z a i l w e l f a r e e r i d u c e i l P a r l a m e n t o a p a s s a c a r t e . A q u e s t o d i s e g n o , c h e s c i m m i o t t a s e m p r e p i ù q u e l l o d i T r u m p , c i o p p o r r e m o f i n o i n f o n d o . N o n a c c e t t i a m o c h e l e C a m e r e d i v e n t i n o i n v o l u c r i v u o t i , m e n t r e l e d e c i s i o n i v e n g o n o p r e s e a l t r o v e . D i f e n d e r e i l P a r l a m e n t o o g g i s i g n i f i c a d i f e n d e r e l ’ u n i t à d e l P a e s e e l a d e m o c r a z i a . L a q u a r t a m a n o v r a s u c i n q u e d e l G o v e r n o M e l o n i n o n t i e n e i n s i e m e l ’ I t a l i a : l a d i v i d e , l a i m p o v e r i s c e e l a s v e n d e " .