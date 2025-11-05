R o m a , 5 n o v ( A d n k r o n o s ) - " I l r e è n u d o . O g g i , n e l l e a u d i z i o n i i n C o m m i s s i o n e , a b b i a m o a s c o l t a t o i r a p p r e s e n t a n t i d e l l ’ A n c i , d e l l ’ U p i e d e l l a C o n f e r e n z a d e l l e R e g i o n i . T u t t i , a p a r t i r e d a l p r e s i d e n t e d i A n c i M a n f r e d i a n o m e d e i C o m u n i i t a l i a n i , h a n n o c h i e s t o d i s t r a l c i a r e d a l t e s t o d e l l a m a n o v r a d i b i l a n c i o g l i a r t i c o l i s u i L e p , c h e i l g o v e r n o h a i n s e r i t o s u r r e t t i z i a m e n t e p e r s o d d i s f a r e l a L e g a d o p o c h e l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e a v e v a d i f a t t o b l o c c a t o l ’ a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a d i C a l d e r o l i " . L o d i c e F r a n c e s c o B o c c i a . " L ’ i n s e r i m e n t o d i q u e g l i a r t i c o l i c o s t i t u i s c e u n f a t t o g r a v i s s i m o . I l g o v e r n o t e n t a d i a g g i r a r e l a C o n s u l t a , e l u d e n d o i s u o i r i l i e v i e c e r c a n d o d i i m p o r r e p e r v i a f i n a n z i a r i a c i ò c h e n o n p u ò p i ù o t t e n e r e p e r v i a c o s t i t u z i o n a l e . È u n a f o r z a t u r a i s t i t u z i o n a l e s e n z a p r e c e d e n t i : u n a t t o c h e l e d e i l p r i n c i p i o d i l e a l e c o l l a b o r a z i o n e t r a S t a t o e R e g i o n i e s v u o t a i l r u o l o d e l P a r l a m e n t o , c h i a m a t o a d i s c u t e r e i n m o d o t r a s p a r e n t e e a p p r o f o n d i t o u n a r i f o r m a c h e t o c c a i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i d e i c i t t a d i n i " , p r o s e g u e i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d . " C o m e h a r i c o r d a t o i l p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o R e g i o n i - S a n i t à d e l l a C o n f e r e n z a d e l l e R e g i o n i , M a r c o A l p a r o n e , ‘ n o n s i p u ò p e n s a r e c h e i L e p p o s s a n o e s s e r e g a r a n t i t i c o n i c o n t r i b u t i d e l l e R e g i o n i : l i d e v e g a r a n t i r e i l g o v e r n o ’ " , d i c e a n c o r a B o c c i a . ( A d n k r o n o s ) - " È u n a v e r i t à e l e m e n t a r e : i L i v e l l i e s s e n z i a l i d e l l e p r e s t a z i o n i n o n s o n o u n c a p i t o l o c o n t a b i l e , m a i l f o n d a m e n t o d e l l ’ e g u a g l i a n z a s o s t a n z i a l e t r a i c i t t a d i n i i t a l i a n i , d a l N o r d a l S u d . P e r q u e s t o , d o p o l e p a r o l e c h i a r e d i t u t t i g l i e n t i t e r r i t o r i a l i , r i n n o v i a m o l a r i c h i e s t a d i s t r a l c i o i m m e d i a t o d e g l i a r t i c o l i 1 2 4 - 1 2 8 d e l l a m a n o v r a . N o n è s o l o u n a q u e s t i o n e p o l i t i c a : è u n a q u e s t i o n e d i r i s p e t t o p e r l a C o s t i t u z i o n e e p e r l a s e n t e n z a d e l l a C o r t e . I l g o v e r n o f e r m i q u e s t a s c o r c i a t o i a p e r i c o l o s a . N o n s i p o s s o n o p i e g a r e l e r e g o l e c o s t i t u z i o n a l i a l l a c o n v e n i e n z a d i p a r t i t o " , c o n c l u d e i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d .