R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " G i o r g e t t i i n s i s t e n e l d i r e c h e l a m a n o v r a 2 0 2 6 d i f e n d e i l c e t o m e d i o . P e c c a t o c h e i l c e t o m e d i o n o n s e m b r i e s s e r s e n e a c c o r t o : g l i s t i p e n d i v a l g o n o m e n o , i l c a r r e l l o d e l l a s p e s a p e s a d i p i ù e l e l i s t e d ’ a t t e s a n e l l a s a n i t à s i a l l u n g a n o . Q u e s t a n o n è u n a d i f e s a , m a s o m i g l i a p i u t t o s t o a u n a r i t i r a t a i n b u o n o r d i n e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a i n t e r v e n e n d o a B a r l e t t a , a d u n a i n i z i a t i v a d i c a m p a g n a e l e t t o r a l e d e l P d i n v i s t a d e l l e p r o s s i m e e l e z i o n i r e g i o n a l i . " S e m p r e G i o r g e t t i , c h e s i d i c e m a s s a c r a t o , a f f e r m a c h e l e l e g g i d i b i l a n c i o d e l p a s s a t o i g n o r a v a n o i l c e t o m e d i o . M a u n a c o s a d e v e s p i e g a r c e l a : d i q u a n t i a n n i d o b b i a m o t o r n a r e i n d i e t r o p e r t r o v a r n e u n a m a n o v r a c h e n o n p o r t a a n c h e l a s u a f i r m a ? P e r c h é n e g l i u l t i m i s e t t e a n n i h a f i r m a t o s e i l e g g i d i b i l a n c i o , c o n t r e g o v e r n i d i v e r s i . A f o r z a d i p a r l a r e d e l p a s s a t o , r i s c h i a d i d i m e n t i c a r e c h e i l p a s s a t o è q u a s i t u t t o s u o " . ﻿ " C o n q u e s t a m a n o v r a f e s t e g g i a n o i m a n a g e r , f e s t e g g i a n o i s u p e r r i c c h i m e n t r e i l c e t o m e d i o v e d e l e l i s t e d i a t t e s a a u m e n t a r e . I l p r o n t o s o c c o r s o è o r m a i d i v e n t a t o i l l u o g o d o v e v a n n o s o l o i p o v e r i c h e p o i p e r ò r i n u n c i a n o a l l e c u r e . Q u a n d o u n p a e s e a r r i v a a d a v e r e q u a s i 6 m i l i o n i d i p e r s o n e c h e s m e t t o n o d i c u r a r s i p e r c h é n o n p o s s o n o p e r m e t t e r s e l o , i l m i n i s t r o d e l l ’ e c o n o m i a e l a p r e s i d e n t e d e l c o n s i g l i o d o v r e b b e r o c h i e d e r s i , a n z i c h é a t t a c c a r e l ’ o p p o s i z i o n e , c h e c o s a h a n n o f a t t o i n q u e s t i a n n i p e r q u e l l e p e r s o n e c h e d o v r e b b e r o s e n t i r e l o S t a t o v i c i n o . È i n a c c e t t a b i l e c h e a n z i c h é r i s o l v e r e i p r o b l e m i d e g l i i t a l i a n i , i l g o v e r n o a t t a c c h i l ’ o p p o s i z i o n e . L a v e r i t à è c h e q u e s t a d e s t r a s i c o n c e n t r a s o l o n e l l a t u t e l a d e g l i i n t e r e s s i d i p o c h i g r u p p i l e g a t i a i p a r t i t i o g g i a l g o v e r n o . L a p a t r i m o n i a l e n o n è a l l ’ o r d i n e d e l g i o r n o m a è c h i a r o c h e i s u p e r r i c c h i p o s s a n o p a g a r e d i p i ù . O g g i a l l ’ o r d i n e d e l g i o r n o c ’ è l a n e c e s s i t à d i r e c u p e r a r e r i s o r s e p e r a l l e g g e r i r e l e l i s t e d ’ a t t e s a e a u m e n t a r e s a l a r i e s t i p e n d i . O g g i a B a r i i t r e l e a d e r d e l l a m a g g i o r a n z a s t a n n o p r o v a n d o s o l o a n a s c o n d e r e i l f a l l i m e n t o d e l l ’ a z i o n e d e l l o r o g o v e r n o p e r i l S u d ” .