R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a m a n o v r a è p e s s i m a : s e n z a c r e s c i t a , s e n z a i n v e s t i m e n t i , s e n z a a l c u n a v i s i o n e p e r i l f u t u r o d e l P a e s e . I n P a r l a m e n t o n e a b b i a m o d e n u n c i a t o d a s u b i t o i l i m i t i e o g g i , a n c h e q u i i n V e n e t o , è c h i a r o a t u t t i c h e l a d e s t r a h a v o l t a t o l e s p a l l e a l l e i m p r e s e c h e h a n n o f a t t o g r a n d e q u e s t o t e r r i t o r i o " . C o s ì F r a n c e s c o B o c c i a , p r e s i d e n t e d e i S e n a t o r i d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o , d a l p a l c o d i V i c e n z a , n e l c o r s o d i u n a m a n i f e s t a z i o n e e l e t t o r a l e i n s i e m e a l c a n d i d a t o P r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e V e n e t o , G i o v a n n i M a n i l d o . " D i f r o n t e a l l a f r e n a t a t e d e s c a e a l l e t u r b o l e n z e i n t e r n a z i o n a l i , i l g o v e r n o M e l o n i h a s c e l t o d i n o n s c e g l i e r e , l a s c i a n d o l e i m p r e s e v e n e t e d a s o l e , s e n z a c r e d i t o , s e n z a i n c e n t i v i , s e n z a u n a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e . È u n g o v e r n o i m m o b i l e e d i v i s o – p r o s e g u e B o c c i a – c o n L e g a e F o r z a I t a l i a c h e s i s c o n t r a n o p e r s i n o s u b a n c h e e a f f i t t i b r e v i , m e n t r e l ’ e c o n o m i a r e a l e r a l l e n t a e l a p r o d u z i o n e c a l a . N o n c i s o n o r i s o r s e p e r l a c r e s c i t a , n o n c i s o n o p e r g l i i n v e s t i m e n t i , n o n c i s o n o p e r i l m e r i t o d i c r e d i t o . N u l l a d i n u l l a . S o l o t a g l i a s c u o l a e s a n i t à , m e n t r e i t e r r i t o r i p r o d u t t i v i v e n g o n o d i m e n t i c a t i ” . “ L a p i a z z a d i R o m a d i o g g i , o r g a n i z z a t a d a l l a C G I L , c o n t a n t a g e n t e a c h i e d e r e g i u s t i z i a s o c i a l e e c r e s c i t a , r a c c o n t a u n P a e s e s t a n c o d e l l a p r o p a g a n d a e d i u n g o v e r n o c h e n o n g o v e r n a . L ’ I t a l i a è f e r m a e i l V e n e t o n e p a g a u n p r e z z o a l t i s s i m o " .