Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "I dati sullandamento delleconomia italiana, hanno registrato per il secondo trimestre del corrente anno un calo del prodotto interno lordo di 0,1 punti percentuali. Una caduta che prefigura una crescita del PIL per il corrente anno di soli 0,5 punti percentuali, ben al di sotto delle previsioni di crescita dell1 per cento stimate pochi mesi fa nel DFP di aprile 2025. Senza il determinante apporto del Pnrr, il Paese sarebbe in recessione. Per non parlare del calo della produzione industriale, della spada di Damocle dei dazi, delle migliaia di ore di cassa integrazione, dellaumento della povertà. E la pressione fiscale continua a salire". Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia. "Di fronte a questo quadro il governo scrive una manovra povera, inadeguata, che è la fotografia dei contrasti e delle divisioni allinterno della maggioranza. Giorgetti ha dovuto fare lequilibrista ma il risultato è davvero deludente. E la manovra più modesta degli ultimi anni che ha come unico obiettivo di tenere, forse, a bada i conti. Ma non cè una idea di crescita e non affronta nessuna delle questioni che sono alla base delle diseguaglianze sociali del nostro paese. Non cè una proposta per rafforzare i salari, che sono, come ha ricordato anche oggi il presidente Mattarella, una priorità. Niente per abbassare i costi dellenergia. Leffimera riduzione fiscale non riuscirà certo a ridare fiato al potere dacquisto delle famiglie. E lennesima rottamazione favorirà chi non ha ancora fatto i conti con lo Stato". "È un provvedimento fatto di piccoli bonus per pochi, di nessuna misura strutturale per famiglie e imprese, di zero investimenti e zero risorse per i settori colpiti dai dazi o per il lavoro giovanile. La riduzione dellIrpef vale pochi euro, mentre la pressione fiscale resta sopra il 42%. Sul fronte sociale, il governo smantella lequità dellISEE, colpendo proprio chi ha meno, e continua a ridurre la sanità pubblica a un simulacro: solo 2,4 miliardi aggiuntivi nel 2026, ben al di sotto della media europea, Le pensioni restano al palo, e le coperture si reggono su tagli e fondi del PNRR usati in modo improprio. Siamo di fronte ad una manovra di sopravvivenza politica, non di crescita economica. Con questa legge di bilancio, lItalia non riparte, si ferma.