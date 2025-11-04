R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a m a s c h e r a è v e n u t a g i ù , o g g i a b b i a m o a s c o l t a t o l e o r g a n i z z a z i o n i s i n d a c a l i e l e a s s o c i a z i o n i d a t o r i a l i d e l l ’ i n d u s t r i a , d e l c o m m e r c i o e d e l l ’ a g r i c o l t u r a . I l g i u d i z i o è u n a n i m e e i l c o m u n e d e n o m i n a t o r e è c h e q u e s t a m a n o v r a è c o n t r o c h i l a v o r a e a n c h e c o n t r o c h i p r o d u c e , p e r c h é n o n c ’ è u n e u r o p e r c h i i n v e s t e , n o n c i s o n o f o r m e d i s o s t e g n o a l c r e d i t o e l e i m p r e s e s o n o m o l t o m o l t o c o n t r a r i a t e " . L o h a d e t t o i l s e n a t o r e F r a n c e s c o B o c c i a , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e l P d , d o p o l e a u d i z i o n i s u l l a m a n o v r a d i s t a m a t t i n a i n S e n a t o . " C r e d o c h e u n a d e l l e a n a l i s i p i ù c r i t i c h e s i a a r r i v a t a p r o p r i o d a C o n f i n d u s t r i a e q u e s t o d e v e f a r r i f l e t t e r e . T u t t e l e o r g a n i z z a z i o n i d e l c o m m e r c i o c h i e d o n o l o r o s t e s s e c h e n o n c i s i a p i ù i l d u m p i n g : v o g l i o n o c h e i s a l a r i v e n g a n o a u m e n t a t i , c h e è e s a t t a m e n t e c i ò c h e c h i e d e i l P d i n s i e m e a l l e o p p o s i z i o n i . A n c h e l e p o s i z i o n i d e i s i n d a c a t i s o n o n o t e : s e r v o n o p i ù s o l d i p e r c h é g l i s t i p e n d i s o n o b a s s i e s e r v o n o f o r m e d i s o s t e g n o p e r q u e i s e t t o r i i n c r i s i c h e h a n n o b i s o g n o d i r i c o n v e r t i r s i . L a g i o r n a t a d i o g g i d i a u d i z i o n i c e r t i f i c a i l f a l l i m e n t o d i q u e s t a m a n o v r a ” . “ I l g o v e r n o - h a p r o s e g u i t o B o c c i a - s e m b r a i n v e c e s e m p r e c o n c e n t r a t o s u l l e r e n d i t e . D o v e c ’ è p r o f i t t o , c ’ è q u e s t o g o v e r n o , m a n o n p e r p o r t a r e s o l d i n e l l e c a s s e d e l l o S t a t o , m a p e r c o n s e n t i r e a c h i f a p r o f i t t o d i c o n t i n u a r e a f a r n e a l t r o . Q u i n d i c ’ è l a g u e r r a i n t e r n a t r a S a l v i n i e T a j a n i s u l l a t a s s a z i o n e d e l l e b a n c h e e s u l l a t a s s a z i o n e p e r g l i a f f i t t i b r e v i . N o n c ’ è a l c u n a f o r m a d i l o t t a a l l ’ e v a s i o n e e l a p r e o c c u p a z i o n e v e r a è c h e c o n t i n u a n o a d a v e r e u n a p p r o c c i o i d e o l o g i c o s u t u t t o , n o n s o l o s u l l ’ e c o n o m i a m a a n c h e s u l l a C o s t i t u z i o n e . M e n t r e l o r o s u l l a p e l l e d e l l a C o s t i t u z i o n e p r o v a n o a d i v i d e r e i l P a e s e , i n t a n t o i l p a e s e s i s g r e t o l a l e n t a m e n t e p e r c h é l a c r i s i d e l l e a r e e i n t e r n e è s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i . P e n s o a g l i S o s l a n c i a t i a n c h e d a g l i a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i . I l S u d e l e a r e e i n t e r n e d e l P a e s e s i s t a c c a n o s e m p r e d i p i ù d a l r e s t o d e l P a e s e e d a l l e a r e e m e t r o p o l i t a n e e i l g o v e r n o è s i l e n t e , n o n f a n u l l a ” .