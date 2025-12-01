R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ C i a v v i a m o a l l e s e t t i m a n e c r u c i a l i d e l l a d i s c u s s i o n e e d e l c o n f r o n t o s u l l a m a n o v r a d i b i l a n c i o e n o n a b b i a m o a n c o r a r i c e v u t o r i s p o s t a a l l a n o s t r a r i c h i e s t a d i e s p u n g e r e d a l t e s t o g l i a r t i c o l i c h e r i g u a r d a n o l a d e f i n i z i o n e d e i L i v e l l i e s s e n z i a l i d e l l e p r e s t a z i o n i " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d , F r a n c e s c o B o c c i a . " Q u e g l i a r t i c o l i , i n s e r i t i p e r i l s o l i t o s c a m b i o d i p o t e r e t r a l e f o r z e d i m a g g i o r a n z a , s o n o i l r e g a l o f a t t o a l l a L e g a e a l m i n i s t r o C a l d e r o l i c h e d e v o n o c o n t i n u a r e a t e n e r e a l t a l a b a n d i e r a d e l l ’ a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a . U n a r i f o r m a c h e , d i f a t t o , è s t a t a g i à b o c c i a t a d a u n a s e n t e n z a d e l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e . E ’ i n a c c e t t a b i l e c h e i n m a n i e r a s u r r e t t i z i a s i c e r c h i d i a g g i r a r e q u e l l a s e n t e n z a . C h i e d i a m o a n c o r a u n a v o l t a a l g o v e r n o d i e l e m i n a r e q u e g l i a r t i c o l i e d i s m e t t e r e d i f a r e p r o p a g a n d a s u l l a p e l l e d e l l e r e g i o n i i t a l i a n e g i o c a n d o c o n l a f i r m a d e l l e p r e i n t e s e c o n q u e l l e g u i d a t e d a l l a d e s t r a . L ’ a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a c o n c e p i t a d a l g o v e r n o M e l o n i s p a c c a i l P a e s e e a u m e n t a l e d i s e g u a g l i a n z e t e r r i t o r i a l i : p e r q u e s t o è s t a t a b o c c i a t a d a l l a C o n s u l t a " . " E ’ g r a v e c h e g o v e r n o e m a g g i o r a n z a i n s i s t a n o e p e r q u e s t o a b b i a m o c h i e s t o c o n u n a l e t t e r a f i r m a t a d a t u t t i i g r u p p i d i o p p o s i z i o n e l ’ i n t e r v e n t o d e l P r e s i d e n t e d e l S e n a t o . A t t e n d i a m o u n a r i s p o s t a u r g e n t e . N o i c o n t i n u e r e m o a c h i e d e r e l a c a n c e l l a z i o n e d i q u e g l i a r t i c o l i e c i a u g u r i a m o c h e G i o r g i a M e l o n i n o n v o g l i a a g g i r a r e l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e s o l o p e r d a r e i l ‘ c o n t e n t i n o ’ a l l a L e g a . S a r e b b e u n a s c e l t a c h e o f f e n d e i l P a r l a m e n t o e l e i s t i t u z i o n i i t a l i a n e ” .