R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ T r o v o m a l d e s t r o e i n o p p o r t u n o i l t e n t a t i v o d i a l c u n i s i n d a c a t i d e l s e t t o r e m e d i c o - s a n i t a r i o d i c o i n v o l g e r e l a m a g g i o r a n z a s u u n e m e n d a m e n t o a m i a f i r m a , d i c u i m i a s s u m o l a r e s p o n s a b i l i t à e c h e c o n f e r m o e s s e r e a m i o p a r e r e d i b u o n s e n s o . P r o v e n g o d a u n a f a m i g l i a c h e e s p r i m e 5 m e d i c i t r a p r i m a r i , m e d i c i d i b a s e e o r t o p e d i c i , q u i n d i n o n p o t e v a e s s e r e i n a l c u n m o d o n e l l e m i e i n t e n z i o n i s c a g l i a r m i c o n t r o l a c a t e g o r i a m a a n z i e s a l t a r n e l e e c c e l l e n z e d i q u e s t o P a e s e c h e s o n o l a s t r a g r a n d e m a g g i o r a n z a d i c o n t r o a i s o l i t i 4 f u r b i i n c o s c i e n t i c h e g e t t a n o d i s c r e d i t o s u g l i a l t r i " . L o a f f e r m a l a s e n a t r i c e M i c h a e l a B i a n c o f i o r e r e p l i c a n d o a l l e a f f e r m a z i o n i d i A n a a o A s s o m e d , C i m o - F e s m e d e F n o m c e o . " I n v i t o i s i n d a c a t i c h e p r o t e s t a n o - a g g i u n g e - a n o n g e n e r a l i z z a r e , a n o n c o i n v o l g e r e i l G o v e r n o c h e n o n n e e r a i n f o r m a t o v i s t o c h e E s e c u t i v o e l e g i s l a t i v o s o n o d u e p o t e r i d i v e r s i , m a v i c e v e r s a a p r o v a r e a n c h e a d i n t e r p r e t a r e l ’ e s a s p e r a z i o n e d i q u e i c i t t a d i n i c h e s o n o , a h i m è , r i m a s t i v i t t i m e d i e r r o r i c l a m o r o s i c a u s a t i d a m e d i c i s p r o v v e d u t i . P e r f o r t u n a u n a p a r t e m i n i m a l e c h e n o n d e v e i n c i d e r e s u l l a c r e d i b i l i t à e a f f i d a b i l i t à d e l l a s t r a g r a n d e m a g g i o r a n z a . A c h i , p e r e s e m p i o , è s t a t o a s p o r t a t o i l r e n e s a n o e n o n q u e l l o m a l a t o , o è s t a t a o p e r a t a u n a g a m b a i n v e c e c h e l ’ a l t r a o p e g g i o è s t a t o o p e r a t o s e n z a c h e v i f o s s e n e c e s s i t à , c o s a r i s p o n d i a m o ? C o m e g i u s t i f i c a n o i s i n d a c a t i ? L a r i s p o s t a s e n s a t a d o v r e b b e e s s e r e p e r l o r o : l a r e s p o n s a b i l i t à è d e l l ’ o s p e d a l e d o v e è a c c a d u t o i l t r a g i c o e r r o r e ? D i c o q u e s t o p e r c h é , i l m i o e m e n d a m e n t o d i f e n d e n o n s o l o l e e c c e l l e n z e m e d i c h e m a a n c h e l e s t r u t t u r e c h e v e n g o n o p r e s e d ' a s s a l t o s e m p r e p i ù s p e s s o a d a n n o d i t u t t o i l p e r s o n a l e s a n i t a r i o , s e n z a a v e r n e p e r l o p i ù c o l p e " . " I n o g n i s e t t o r e , a c c a n t o a p r o f e s s i o n a l i t à i m p e c c a b i l i ( l a m a g g i o r a n z a ) v i p o s s o n o e s s e r e p e c o r e n e r e . I l m i o e m e n d a m e n t o s o t t o l i n e o f a r i f e r i m e n t o a l l a s o l a r e s p o n s a b i l i t à p e r c o l p a g r a v e e a c c e r t a t a e i n c a s i l i m i t e e i n c o n d i v i s i o n e c o n l e s t r u t t u r e . I n q u e s t e c i r c o s t a n z e n o n è c o r r e t t o f a r r i c a d e r e l a r e s p o n s a b i l i t à s o l o e d e s c l u s i v a m e n t e s u g l i o s p e d a l i o c l i n i c h e c h e g i à h a n n o p r o b l e m i d i b i l a n c i o c h e g r a v a n o s u l l e t a s c h e d e i c i t t a d i n i e c h e s u b i s c o n o c o s ì p e n a l i z z a z i o n i e a v o l t e p e s a n t i d a n n i r e p u t a z i o n a l i i r r e c u p e r a b i l i . N o n c r e d o c h e q u e s t o s i a u n p e n s i e r o s b a g l i a t o m a c h e t u t e l i i c i t t a d i n i i n s e n s o l a t o e n o n è f r u t t o d e l l a m i a i n v e n z i o n e m a e v i d e n t e m e n t e d i u n c o n f r o n t o c o n d i r i g e n t i s a n i t a r i , m e d i c i c h e g i à i n m a g g i o r a n z a h a n n o p r o v v e d u t o a d a s s i c u r a r s i , p a z i e n t i e p e r s o n a l e s a n i t a r i o a p p u n t o . O v v i a m e n t e s e s i p a s s a d a l l o s t e r i l e a t t a c c o a l c o n f r o n t o - c o n c l u d e B i a n c o f i o r e - s o n o d i s p o n i b i l e a d o g n i d i a l o g o c o n i s i n d a c a t i e i n o g n i m o d o s a r à i l P a r l a m e n t o c h e r a p p r e s e n t a a p p u n t o i l m a n d a t o d e i c i t t a d i n i , a d e c i d e r e s u l l a m i a p r o p o s t a c h e r i b a d i s c o e s s e r e i n f a v o r e d e i m e d i c i e d e i c i t t a d i n i a l l a p a r i ” .