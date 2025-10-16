R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A c c o g l i a m o c o n f a v o r e i l d o c u m e n t o P r o g r a m m a t i c o d i B i l a n c i o v a r a t o n e l C d m d a l g o v e r n o M e l o n i p e r l ’ a n n o 2 0 2 6 , u n a m i s u r a c o r a g g i o s a e c o n c r e t a c h e m e t t e a l c e n t r o i c i t t a d i n i e i l l a v o r o . L ’ a u m e n t o d e i s a l a r i , c h e r a p p r e s e n t a u n p a s s o f o n d a m e n t a l e p e r m i g l i o r a r e i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o d e l l e f a m i g l i e i t a l i a n e e s o s t e n e r e l a c r e s c i t a i n t e r n a . L a r i d u z i o n e d e l l e t a s s e p e r i c i t t a d i n i , u n s e g n a l e c h i a r o d i a t t e n z i o n e v e r s o i l b e n e s s e r e e c o n o m i c o d e l l e p e r s o n e e d e l l e i m p r e s e , c a p a c e d i s t i m o l a r e c o n s u m i e i n v e s t i m e n t i " . C o s ì i l s e n a t o r e G i a n n i B e r r i n o c o m p o n e n t e d e l l a X ° c o m m i s s i o n e a P a l a z z o M a d a m a . " L ’ e s c l u s i o n e d e l l ’ I s e e s u l l a p r i m a c a s a è u n i n t e r v e n t o d i g i u s t i z i a s o c i a l e c h e r i c o n o s c e i l v a l o r e d e l l a c a s a c o m e b e n e p r i m a r i o , r i d u c e n d o c o s ì i l p e s o f i s c a l e s u l l e f a m i g l i e . Q u e s t a m a n o v r a r a p p r e s e n t a u n a s v o l t a i m p o r t a n t e p e r i l P a e s e , a l l ’ i n s e g n a d e l l a c r e s c i t a e c o n o m i c a e d e l l a t u t e l a d e l l e f a s c e p i ù d e b o l i . S i a m o c o n v i n t i c h e q u e s t e m i s u r e c o n t r i b u i r a n n o a r a f f o r z a r e l a f i d u c i a d e i c i t t a d i n i n e l f u t u r o , f a v o r e n d o u n o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e e i n c l u s i v o . A t u t t a l a s i n i s t r a e a l s i g n o r L a n d i n i , m e n t r e l o r o s c e n d o n o i n p i a z z a f o m e n t a n d o l ’ o d i o e l a r i v o l t a s o c i a l e , i l g o v e r n o M e l o n i , s i l e n t e e s e m p r e p r e s e n t e è s e m p r e a t t e n t o a i v e r i p r o b l e m i d e i c i t t a d i n i i t a l i a n i " , c o n c l u d e .