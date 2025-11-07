R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " È c o n d i s a p p u n t o c h e a p p r e n d o d e l l a d e c i s i o n e d i M a u r i z i o L a n d i n i e d e l l a C g i l d i i n d i r e l ’ e n n e s i m o s c i o p e r o g e n e r a l e , s t a v o l t a p e r i l 1 2 d i c e m b r e , g u a r d a c a s o s e m p r e u n v e n e r d ì , c o n t r o l a l e g g e d i b i l a n c i o d e l G o v e r n o . C o m e c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e L a v o r o d i P a l a z z o M a d a m a , r i t e n g o n e c e s s a r i o e s p r i m e r e a l c u n e c o n s i d e r a z i o n i s u l m e t o d o e s u l t i m i n g s c e l t o d a L a n d i n i e d a l s u o s i n d a c a t o " . C o s ì i l s e n a t o r e G i a n n i B e r r i n o , c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a i n c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a . " U n a l t r o s c i o p e r o p r o c l a m a t o d i v e n e r d ì s e m b r a e s s e r e p i ù u n a s t r a t e g i a p e r c o n c e d e r e u n l u n g o w e e k e n d a i s u o i s o s t e n i t o r i , p i u t t o s t o c h e u n a r e a l e r i s p o s t a a u n a l e g g e d i b i l a n c i o c h e è a n c o r a i n f a s e d i d i s c u s s i o n e . L a n d i n i d i m o s t r a , a n c o r a u n a v o l t a , d i s t r u m e n t a l i z z a r e i l a v o r a t o r i p e r i s u o i i n t e r e s s i p o l i t i c i . C o m e h o r i b a d i t o p i ù v o l t e s a r e b b e o p p o r t u n o e o n e s t o c h e r i m e t t e s s e l a s u a c a r i c a d a s e g r e t a r i o g e n e r a l e d i u n s i n d a c a t o e s c e n d e s s e n e l l ’ a g o n e p o l i t i c o " , c o n c l u d e .