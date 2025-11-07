R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " A n c o r a u n v e n e r d ì , a n c o r a u n a m o b i l i t a z i o n e p r i m a d e l l e f e s t e : g u a r d a c a s o , i l s e g r e t a r i o L a n d i n i s i o r g a n i z z a l ' e n n e s i m o w e e k e n d l u n g o a s p e s e d e g l i i t a l i a n i . D o p o l o s c i o p e r o d i o g g i , i l 1 2 d i c e m b r e s a r à u n a l t r o v e n e r d ì p r e - n a t a l i z i o s c e l t o p e r l a m o b i l i t a z i o n e g e n e r a l e c o n t r o l a M a n o v r a " . C o s ì i l s e n a t o r e d e l l a L e g a G i o r g i o M a r i a B e r g e s i o , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e I n d u s t r i a , c o m m e r c i o , t u r i s m o , a g r i c o l t u r a e p r o d u z i o n e a g r o a l i m e n t a r e d e l S e n a t o . " M e n t r e q u e s t o G o v e r n o s t a l a v o r a n d o c o n c r e t a m e n t e p e r a u m e n t a r e i s a l a r i , t a g l i a r e l e t a s s e e d a r e r i s p o s t e c h i a r e a l a v o r a t o r i e p e n s i o n a t i , L a n d i n i c o n t i n u a a p r o c l a m a r e s c i o p e r i c h e p e n a l i z z a n o i c i t t a d i n i o n e s t i , l e i m p r e s e , i p e n d o l a r i c h e c e r c a n o s o l o d i l a v o r a r e o l e p e r s o n e f r a g i l i c h e a v o l t e d e v o n o s e g u i r e d e l l e c u r e . L a L e g a p r o s e g u e n e l l a s u a a z i o n e c o n c r e t a , d i s t a n t e a n n i l u c e d a q u e s t a p r o t e s t a s t r u m e n t a l e , i d e o l o g i c a e a u t o c e l e b r a t i v a " , c o n c l u d e . ​