R o m a , 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l s i s t e m a f i s c a l e d e v e g a r a n t i r e e q u i t à e p r o p o r z i o n e , n o n p u n i r e c h i c r e s c e . O c c o r r e c a l i b r a r e m e g l i o l e a l i q u o t e , e v i t a n d o c h e l ’ a l i q u o t a m a s s i m a s c a t t i t r o p p o p r e s t o e r i p r i s t i n a n d o u n s e n s o d i g i u s t i z i a c o n t r i b u t i v a " . " S i p a r l a d i r i d u r r e l ’ a l i q u o t a i n t e r m e d i a d a l 3 5 % a l 3 3 % . S a r e b b e u n p r i m o p a s s o , m a s e p o i s i s t e r i l i z z a i l b e n e f i c i o p e r c h i s u p e r a q u e l l a s o g l i a , d i v e n t a l ’ e n n e s i m a b e f f a : s i p r o m e t t e u n t a g l i o a l c e t o m e d i o e p o i l o s i n e g a p r o p r i o a c h i f i n a n z i a q u e l l a s t e s s a m a n o v r a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d i M a n a g e r i t a l i a M a r c o B a l l a r è i n t e r v e n e n d o a l l ' i n c o n t r o ' F i s c o e w e l f a r e : p r o p o s t e p e r u n a n u o v a s t a g i o n e d i c r e s c i t a ' o r g a n i z z a t o d a M a n a g e r i t a l i a . " O g g i i r e d d i t i m e d i e m e d i o - a l t i , - s p i e g a - l a v e r a s p i n a d o r s a l e e c o n o m i c a e p r o f e s s i o n a l e d e l P a e s e , f i n i s c o n o s p e s s o d o p p i a m e n t e p e n a l i z z a t i : e s c l u s i d a i s o s t e g n i e p r i v i , a l t e m p o s t e s s o , d e g l i s t r u m e n t i d i o t t i m i z z a z i o n e f i s c a l e d i c u i d i s p o n g o n o i r e d d i t i p i ù a l t i . C o s ì , i l p e s o d e l s i s t e m a f i s c a l e g r a v a p r o p r i o s u c h i l o s o s t i e n e d i p i ù , s e n z a u n a d e g u a t o r i c o n o s c i m e n t o n é e c o n o m i c o n é s o c i a l e " . " D a l 2 0 2 2 , l ’ a l i q u o t a m a s s i m a d e l 4 3 % s c a t t a g i à a 5 0 m i l a e u r o . I l r i s u l t a t o è u n a s p r o p o r z i o n e c h e m i n a l ’ e q u i t à : u n d i r i g e n t e c o n 1 0 5 m i l a e u r o p a g a i n t a s s e 1 3 , 5 v o l t e u n i m p i e g a t o d a 3 0 m i l a , p u r g u a d a g n a n d o s o l o 3 , 5 v o l t e d i p i ù . Q u e s t a n o n è p r o g r e s s i v i t à , è s p r o p o r z i o n e " r i m a r c a B a l l a r è . " O g n i n u o v a r o t t a m a z i o n e - c o n t i n u a - n o n è u n s e g n a l e d i e q u i t à , m a u n m e s s a g g i o d i s t o r t o : p r e m i a c h i n o n h a f a t t o i l p r o p r i o d o v e r e e p e n a l i z z a c h i l o h a s e m p r e f a t t o . N o n e s i s t e u n ' b o n u s p e r g l i o n e s t i ' : l ’ u n i c o v e r o r i c o n o s c i m e n t o p o s s i b i l e è u n s i s t e m a f i s c a l e p i ù g i u s t o p e r t u t t i . N o n s e r v o n o n u o v e s a n a t o r i e , s e r v e u n a l o t t a s e r i a a l l ’ e v a s i o n e , u n ’ a m m i n i s t r a z i o n e f i s c a l e e f f i c i e n t e , c h e r e c u p e r i d a v v e r o q u a n t o d o v u t o e c h e r i d u c a l a p r e s s i o n e s u c h i g i à s o s t i e n e i l P a e s e " . " I n I t a l i a , d a l 2 0 0 0 a o g g i , s o n o s t a t e v a r a t e t r e d i c i s a n a t o r i e f i s c a l i , - h a r i c o r d a t o B a l l a r è - u n a o g n i d u e a n n i . N e l l o s t e s s o p e r i o d o , l a G e r m a n i a n e h a f a t t e d u e — n e l 2 0 0 1 e n e l 2 0 0 4 — e l a F r a n c i a n e s s u n a . H a s c e l t o i n v e c e d i r a f f o r z a r e i l c o n t r a s t o p r e v e n t i v o a l l ’ e v a s i o n e , i n v e s t e n d o i n c o n t r o l l i , d i g i t a l i z z a z i o n e e c u l t u r a f i s c a l e . È l a p r o v a c h e u n s i s t e m a e q u o n o n h a b i s o g n o d i c o n d o n i p e r i o d i c i , m a d i r e g o l e c h i a r e , s t a b i l i e r i s p e t t a t e d a t u t t i " . " U n a f i n a n z i a r i a n o n s e r v e s o l o a r i e q u i l i b r a r e i c o n t i p u b b l i c i : d e v e a n c h e s t i m o l a r e p r o d u t t i v i t à , i n n o v a z i o n e e c r e s c i t a d e l l e i m p r e s e a p i ù a l t o v a l o r e a g g i u n t o " . " S e r v e u n a v i s i o n e c h e i n c e n t i v i l ’ i n v e s t i m e n t o , l a d i g i t a l i z z a z i o n e e l a c a p a c i t à d e l s i s t e m a p r o d u t t i v o i t a l i a n o d i c o m p e t e r e s u i m e r c a t i g l o b a l i . F i s c o e w e l f a r e d e v o n o e s s e r e s t r u m e n t i d i p o l i t i c a i n d u s t r i a l e , n o n c a p i t o l i s e p a r a t i : s o l o c o s ì s i g e n e r a s v i l u p p o s o s t e n i b i l e e d i q u a l i t à " . " L a n u o v a s t a g i o n e d i c r e s c i t a d e v e p o g g i a r e s u t r e p i l a s t r i c h i a r i : u n f i s c o e q u o , c h e p r e m i i l m e r i t o e a l l a r g h i l a b a s e i m p o n i b i l e , u n w e l f a r e m o d e r n o , n o n c o m e c o s t o m a c o m e i n v e s t i m e n t o p e r p e r s o n e e i m p r e s e , t e r z o : t u t e l a d e l p o t e r e d ’ a c q u i s t o , p e r l a v o r a t o r i e p e n s i o n a t i . N o n è s o l o u n a q u e s t i o n e d i n u m e r i , è u n a q u e s t i o n e d i f i d u c i a : f i d u c i a n e l l a v o r o , n e l l a c a r r i e r a , n e l f u t u r o . S e n o n l a r i c o s t r u i a m o , - s o s t i e n e B a l l a r è - i l P a e s e s i f e r m a . S e l a r i c o s t r u i a m o , p o s s i a m o a p r i r e d a v v e r o u n a s t a g i o n e d i s v i l u p p o p i ù e q u a , s o s t e n i b i l e e i n c l u s i v a " . " B l o c c a r e l ’ a u m e n t o d e l l ’ e t à p e n s i o n a b i l e è u t i l e , m a n o n b a s t a . S e n z a u n s e c o n d o p i l a s t r o s o l i d o s t i a m o r i f a c e n d o i l t e t t o d i u n a c a s a c o n f o n d a m e n t a c h e c e d o n o . S e r v e r e n d e r e p i ù a t t r a t t i v a l a p r e v i d e n z a c o m p l e m e n t a r e , r i d u c e n d o l a t a s s a z i o n e s u i r e n d i m e n t i , r i v e d e n d o l e r e g o l e d e l l a r e n d i t a v i t a l i z i a e i n c e n t i v a n d o l ’ a d e s i o n e d e i g i o v a n i " . " D a l 1 9 9 7 a o g g i , i n 2 8 a n n i , i l m e c c a n i s m o d i p e r e q u a z i o n e è s t a t o c a m b i a t o 1 5 v o l t e . I l r i s u l t a t o è c h e i p e n s i o n a t i h a n n o p e r s o o l t r e q u a t t r o v o l t e i n p o t e r e d ’ a c q u i s t o . È u n a s t o r t u r a c h e m i n a l a f i d u c i a e l a d i g n i t à . S e r v e u n a n o r m a s t a b i l e , n o n s o g g e t t a a s c e l t e d i s c r e z i o n a l i , c h e t u t e l i c h i h a l a v o r a t o u n a v i t a i n t e r a " h a c o n c l u s o B a l l a r è .